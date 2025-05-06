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عمان تؤكد التوسط في اتفاق وقف إطلاق نار بين الحوثيين وأمريكا

منذ 21 دقيقة
علم سلطنة عمان

علم سلطنة عمان

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قالت سلطنة عمان إنها توسطت في اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحوثيين في اليمن والولايات المتحدة، مما يمثل تحولا كبيرا في سياسة الجماعة منذ بدء حرب إسرائيل على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

من جهته، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين في اليمن بعد أن وافقت الحركة اليمنية على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.

وذكر الرئيس الأميركي أن الحوثيين “استسلموا”، موضحا أن “الضربات الأميركية على اليمن ستتوقف”.

وقال ترامب: “الحوثيون طلبوا منا عدم قصفهم.. وأكدوا أنهم سيوقفون هجماتهم بالبحر”، نقلا عن “رويترز”.

وأضاف الرئيس الأميركي: “الحوثيون أكدوا أنهم لن يقصفوا السفن الأميركية”.

ولم يكشف ترامب تفاصيل عن الرسالة التي أرسلها الحوثيون، ولكنه أوضح: “قالوا: نرجوكم لا تقصفونا بعد الآن، ونحن لن نهاجم سفنكم”.

وعلق الرئيس الأميركي بأن “واشنطن ستصدق وعد الحوثيين” بأنهم لن يفجروا السفن بعد الآن. ولم يدلِ الحوثيون بأي تعليق حتى الآن.

وجاءت تصريحات ترامب عن الحوثيين، الثلاثاء، خلال استقباله رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني.

وهدد الحوثيون، الأحد، بأنهم سيفرضون حصارا جويا “شاملا” على إسرائيل بتكرار ضرب مطاراتها.

وتفاقم التوتر منذ سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون بالقرب من مطار بن غوريون الإسرائيلي، الأحد، ما دفع إسرائيل إلى شن غارات جوية على ميناء الحديدة اليمني، أمس الاثنين.

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز

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