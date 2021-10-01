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عمران خان: الحوار هو الطريق للمصالحة مع طالبان باكستان

1 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 1 - أكتوبر - 2021 5:43 مساءً
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

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أكد رئيس وزراء باكستان، عمران خان، الجمعة، أن الحوار هو السبيل الوحيد للمصالحة مع “طالبان باكستان”، معلناً إجراء محادثات مع الحركة في بلاده للمصالحة وإلقاء السلاح.

وأمس الخميس، لقي قيادي بارز من حركة طالبان باكستان مصرعه خلال عملية نفذها الجيش الباكستاني في مقاطعة وزيرستان.

وأوضح بيان صادر عن الجيش الباكستاني أن العملية نُفذت بناء على معلومات استخباراتية، حيث داهمت فرقة عسكرية موقعاً في مدينة “تانك” بوزيرستان، وتمكنت من القضاء على “خوازا دين إلياس شير خان”، وهو من القادة الميدانيين في حركة طالبان باكستان.

كما أضاف البيان أن قوات الجيش صادرت خلال العملية كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، مشيراً إلى أن ضابطاً برتبة نقيب لقي مصرعه أثناء تبادل إطلاق النار.

 

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