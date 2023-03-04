عمره عامان.. تشييع طفل صغير قُتل بنيران القوات الخاصة الإيرانية!

شيع الإيرانيون (السبت 4-3-2023) في أصفهان، الطفل أمير علي موسوي كاظمي والذي يبلغ من العمر عامين فقط، بعد إصابته برصاص عناصر من القوات الخاصة الإيرانية.

وكان مركز العلاقات العامة في شرطة أصفهان، وسط إيران قد أكد أن الطفل أمير قد سقط بالفعل يوم الجمعة بنيران عناصر الأمن الإيراني، بينما كان نائما عند والده، مما أدى إلى وفاته.

وأفادت التقارير غير الرسمية بأن السلطات الإيرانية رفضت تسليم جثمان الطفل إلى أسرته حتى صباح السبت.

وكان حساب “1500 صورة” على “تويتر” قد أعلن أمس الجمعة عن مقتل الطفل أمير علي، وأوضح أن الطفل كان برفقة والديه وشقيقيه التوأمين في رحلة ترفيهية على طريق ورزنه بمحافظة أصفهان، “حيث اعترضت شاحنة تابعة للقوات الخاصة طريقهم”.

وبحسب التقرير، فإن سائق سيارة الأسرة كان يعتقد أن الشاحنة تابعة “للصوص” واعتزم تغيير طريقه قبل أن تفتح القوات الخاصة النار عليهم.

وقال أعضاء الأسرة إن الشاحنة لا تشبه المركبات المألوفة لدى الشرطة الإيرانية.

وأضافت التقارير أن القوات الموجودة في الشاحنة فتحت النار على المركبة دون إصدار أوامر لها بالتوقف عن السير.

وأكد مركز العلاقات العامة بالشرطة في محافظة اصفهان، مساء اليوم السبت، أنباء مقتل الطفل، ولكنه زعم أن السيارة التي كانت تقل الأسرة “اجتازت نقطة تفتيش مدينة ورزنه خلال تنفيذ خطة أمنية للشرطة”.

وجاء في بيان شرطة أصفهان أن عناصر الوحدة الخاصة تابعون لوحدة مكافحة تهريب المخدرات واشتبهوا في “السيارة التي تحمل لوحة برقم غير محلي” وهي السيارة التي كانت تقل أسرة الطفل أمير علي.

وزعم البيان أن العناصر “فتحوا النار على السيارة” بهدف وقفها عن السير وقد “انحرفت رصاصة عن مسارها” وأدت إلى مقتل أمير علي.

وسبق أن فتح العناصر الأمنية الإيرانية مرارا النار على المركبات العادية وقتلوا العديد من الأطفال والمواطنين. ففي 4 يناير (كانون الثاني) الماضي، كانت الطفلة سها اعتباري البالغة من العمر 12 عامًا، من قرية خلوص بستك، برفقة أسرتها في طريق لاميرد إلى بستك في محافظة هرمزكان، جنوب غربي إيران، حيث أطلق عناصر الأمن النار عليهم مما أدى إلى مقتل الطفلة.

وأكد نائب رئيس شرطة هرمزكان وقتها مقتل الطفلة بعد إطلاق النار عليها من قبل الشرطة ونقلها إلى المستشفى، وقال إن سبب القتل “عدم التزام السائق لأوامر بالتوقف أصدرها ضباط الأمن”.

وجاء مقتل اعتباري، عشية أربعينية الطفل كيان بيرفلك، البالغ من العمر 9 سنوات الذي قتل في إيذه، برصاص الأمن الإيراني أيضا.

يذكر أنه خلال الاحتجاجات المستمرة في إيران، قُتل عشرات الأطفال والمراهقين برصاص شرطة النظام الإيراني وقوات بزي مدني.