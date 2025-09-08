عملاق إدارة الأصول "بلاك روك" تفتح مكتباً في الكويت

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الاثنين، إن شركة بلاك روك الأمريكية ستفتح مكتبا لها في الكويت وعينت علي القاضي رئيسا للمكتب، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه أكبر شركة في العالم لإدارة الأصول إلى التوسع في منطقة الخليج.

وقالت الوكالة إن القاضي سيواصل أيضا دوره رئيسا لإدارة فريق العملاء في الكويت وقطر.

وأعلنت هيئة أسواق المال الكويتية الأسبوع الماضي في بيان أنها منحت بلاك روك أدفايزرز(بريطانيا)، وهي فرع للشركة الأمريكية، ترخيص مزاولة نشاط “مستشار استثمار”.

وجاء في تقرير الوكالة أن مكتب الشركة في الكويت سيضم فريقا متخصصا في خدمة العملاء وآخر للاستشارات المالية وفريقا لنظام “علاء الدين” التكنولوجي، وهو نظام التحليل الذي تستخدمه بلاك روك لتقييم الاستثمارات الفردية. والغرض منه هو المساعدة في إدارة المخاطر وليس إجراء الصفقات.

ووسعت بلاك روك، التي تدير أصولا بقيمة 12.5 تريليون دولار، وجودها بشكل ملحوظ في عواصم خليجية، مثل أبوظبي والرياض والدوحة، مما عزز الشراكات في مجالات من بينها إدارة الصناديق والبنية التحتية والاستشارات.