الأثنين 16 ربيع الأول 1447 ﻫ - 8 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عملاق إدارة الأصول "بلاك روك" تفتح مكتباً في الكويت

منذ 9 دقائق
شركة بلاك روك

شركة بلاك روك

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الاثنين، إن شركة بلاك روك الأمريكية ستفتح مكتبا لها في الكويت وعينت علي القاضي رئيسا للمكتب، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه أكبر شركة في العالم لإدارة الأصول إلى التوسع في منطقة الخليج.

وقالت الوكالة إن القاضي سيواصل أيضا دوره رئيسا لإدارة فريق العملاء في الكويت وقطر.

وأعلنت هيئة أسواق المال الكويتية الأسبوع الماضي في بيان أنها منحت بلاك روك أدفايزرز(بريطانيا)، وهي فرع للشركة الأمريكية، ترخيص مزاولة نشاط “مستشار استثمار”.

وجاء في تقرير الوكالة أن مكتب الشركة في الكويت سيضم فريقا متخصصا في خدمة العملاء وآخر للاستشارات المالية وفريقا لنظام “علاء الدين” التكنولوجي، وهو نظام التحليل الذي تستخدمه بلاك روك لتقييم الاستثمارات الفردية. والغرض منه هو المساعدة في إدارة المخاطر وليس إجراء الصفقات.

ووسعت بلاك روك، التي تدير أصولا بقيمة 12.5 تريليون دولار، وجودها بشكل ملحوظ في عواصم خليجية، مثل أبوظبي والرياض والدوحة، مما عزز الشراكات في مجالات من بينها إدارة الصناديق والبنية التحتية والاستشارات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بوريس فالو
بوريس فالو: الاشتراكيون الفرنسيون جاهزون للحكم لو طلب منهم ماكرون ذلك
علما إيطاليا وأمريكا
إيطاليا وأمريكا تتفقان على تعزيز العلاقات في مجال الغاز الطبيعي المسال
تركيا
تركيا تفرج عن ناشط شاب يحاكم في قضية أثارت انتقادات أوروبية

الأكثر قراءة

المدير العام للجمارك يجرّ لبنان الى العتمة بإيعاز عوني
عناصر من مكتب مكافحة المخدرات
مرحلة "اللا دولة" في لبنان ولت.. الدولة تعلن الحرب على الكبتاغون
شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) والعلم الإيراني. رويترز
تقرير دولي يفضح النووي الإيراني.. طهران توقع مصيرها الأسود بيدها!