عمليات أمنية للحرس الثوري الإيراني في سيستان وبلوشستان.. ومقتل 13 مسلحاً

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، مقتل 13 عنصرا من جماعات وصفها بـ”الإرهابية” واعتقال عدد آخر، خلال 3 عمليات مشتركة نفذتها قواته في مدن إيرانشهر وخاش وسراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وقالت العلاقات العامة لـ”مقر القدس” التابع للقوات البرية للحرس الثوري إن العمليات جرت صباح اليوم بمشاركة قوات الاستخبارات والأمن الداخلي، وأسفرت عن “القضاء على مجموعة من الإرهابيين واعتقال آخرين”.

وفي السياق، أكد العميد قاسم رضائي، نائب القائد العام لقوى الأمن الداخلي الإيراني، أن قوات حرس الحدود “تتمتع بإشراف استخباراتي كامل واستعداد عملياتي دائم”، مشددا على أن “أي عملية لا يمكن أن تكتمل دون وجود معلومات دقيقة وفعالة”.

وأضاف رضائي أن حرس الحدود الإيراني “سيبقى صامدا في الدفاع عن مبادئ الثورة الإسلامية وحماية الحدود المقدسة للبلاد، ولن يتسامح مع أي خلل أمني”، معتبرا أن التدريب المستمر للقوات يمثل ركيزة أساسية في تعزيز قدراتها وتنفيذ مهامها.