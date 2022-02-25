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عملية “أمنية” ألمانية في أوكرانيا لإجلاء مسؤول رفيع المستوى.. إليكم التفاصيل

25 - فبراير - 2022
قوات أمن ألمانية

قوات أمن ألمانية

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تمكنت السلطات الأمنية الألمانية، الجمعة، من النجاح في إجلاء رئيس الاستخبارات الخارجية برونو كال، من الأراضي الأوكرانية.

ونشرت مجلة فوكس وصحيفة “بيلد” الألمانيتان، خبر إجلاء كال إثر عملية أمنية خاصة، بعد أن كان عالقا في أوكرانيا منذ بدء العملية الروسية فجر أمس الخميس.

مجلة “فوكس” الألمانية نقلت  عن مصادر في جهاز الاستخبارات، أن “كال” كان قد توجه إلى أوكرانيا قبل بدء العملية العسكرية الروسية، لإجراء مباحثات مع نظرائه هناك حول تداعيات تهديدات موسكو.

وأضافت المجلة أن بدء التدخل العسكري الروسي، فجر الخميس، أدهش رئيس الاستخبارات الألماني كغيره.
وأشارت إلى أن “كال” لم يتمكن من مغادرة الأراضي الأوكرانية خلال عمليات الإجلاء التي نفذتها الخارجية الألمانية، بسبب تأخره عن اللحاق بإحدى الرحلات.

وعقب ذلك، نفذت وحدات خاصة من الاستخبارات الألمانية، عملية خاصة لإجلاء “كال” والفريق المرافق له.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل أكثر حول عملية إجلاء “كال”.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

ووفقاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قُتل أكثر من 130 شخصا، بينهم مدنيون، في اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي.

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