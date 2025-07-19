عملية جديدة للمقاومة ضد القوات الإسرائيلية في خان يونس

أفادت مصادر للجزيرة بهبوط مروحيات إجلاء إسرائيلية اليوم السبت شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك وسط أنباء عن عملية جديدة للمقاومة ضد قوات الاحتلال في المنطقة.

وتحدثت مواقع إسرائيلية ومنصات إخبارية للمستوطنين عن “حدث أمني صعب” في خان يونس (وهو مصطلح إسرائيلي يشير لتعرض الجيش الإسرائيلي لهجوم) وهبوط مروحيات لإجلاء مصابين باتجاه مستشفى سوروكا في بئر السبع، وذلك وسط رقابة عسكرية مشددة.

كما أفادت مصادر إسرائيلية بإجلاء جنود مصابين -بعضهم حالتهم خطيرة- نحو مستشفى في أسدود التي لا تبعد كثيرا عن قطاع غزة.

وأظهرت لقطات نشرتها مواقع إسرائيلية وصول جنود مصابين إلى مستشفى “أسوتا” في أسدود.

وقالت قناة الأقصى الفضائية إن طيران الاحتلال شن غارات عنيفة على المنطقة التي أصيب فيها الجنود شرق خان يونس.

وكثفت المقاومة عملياتها في الآونة الأخيرة بخان يونس، بما في ذلك منطقة عبسان شرق المدينة، مما أسفر عن قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.

وتبنت كتاب القسام وسرايا القدس عدة عمليات في خان يونس شملت تفجير آليات ومنازل مفخخة ومحاولة أسر جنود.

وفي كلمة مصورة نشرت أمس الجمعة وهي الأولى منذ مارس/آذار الماضي، قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام إن قيادة القسام تتبنى في هذه المرحلة إستراتيجية تقوم على تكبيد قوات الاحتلال خسائر كبيرة في الأرواح، وتنفيذ عمليات نوعية، والسعي لأسر جنود.