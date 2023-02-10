عملية دهس في القدس توقع قتيلين إسرائيليين

قالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إن شخصين من بينهما طفل قتلا وأصيب عدد آخر عندما صدم قائد سيارة فلسطيني مجموعة من الناس في محطة للحافلات على مشارف القدس (الجمعة 10-30-2023).

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن السائق لقي حتفه بعد إطلاق النار عليه في موقع الحادث. وقال مسؤول أمني إسرائيلي إن قائد السيارة اسمه حسين قراقع‭‭ ‬‬(31 عاما) من سكان العيسوية في القدس الشرقية.

ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحادث بأنه هجوم إرهابي وأمر بتعزيز قوات الأمن.

وقال مسعف متطوع في خدمة الإسعاف الإسرائيلية (يونايتد هاتزالا) عرف نفسه باسم أرييل بن دافيد لإذاعة الجيش الإسرائيلي “تمدد الجميع على الأرض في حالة سيئة للغاية… للأسف هناك طفل لم ينج”.

يأتي الحادث خلال فترة توتر شديد في إسرائيل بسبب الإجراءات الأمنية عقب هجوم أطلق خلاله مسلح فلسطيني النار على سبعة أشخاص خارج كنيس يهودي الشهر الماضي.

ونفذت القوات الإسرائيلية مئات الاعتقالات خلال الأشهر الأخيرة أثناء مداهمات شبه يومية في الضفة الغربية المحتلة شهدت مواجهات دامية بالأسلحة النارية مع مسلحين فلسطينيين. وقتل أكثر من 42 فلسطينيا من بينهم مسلحون ومدنيون منذ مطلع العام.

وأشاد متحدث باسم حركة حماس التي تدير قطاع غزة بالهجوم ووصفه بأنه “عملية بطولية” لكنه لم يعلن مسؤولية الحركة عنه.

وقال رجل ذكر أنه رأى الهجوم من سيارته للقناة 12 الإسرائيلية إن مدنيا مسلحا أطلق النار على المهاجم قبل وصول شرطي أطلق الرصاص أيضا على السيارة.

ولقي شاب (20 عاما) أيضا حتفه في الهجوم إلى جانب الطفل. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن شقيق الطفل البالغ من العمر ست سنوات أصيب بجروح خطيرة في الحادث.

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة زرقاء اصطدمت بأحد الأعمدة أمام محطة للحافلات في منطقة راموت، وهي جزء من القدس التي ضمتها إسرائيل بعد حرب عام 1967. وتعتبر إسرائيل هذه الأرض داخل حدود مدينة القدس.

وزار وزير الأمن إيتمار بن جفير، المسؤول عن قوات الشرطة في المنطقة وهو من غلاة المتشددين، مكان الحادث.

وحيت الحشود الغاضبة بن جفير فور وصوله والتفوا حوله وهتف بعضهم “الموت للإرهابيين”.

وقال بن جفير “ليس هناك ما هو أصعب من الوصول إلى موقع حادث قتل فيه طفل. لقد قلت أكثر من مرة إنني أريد تطبيق عقوبة الإعدام على الإرهابيين”.

وأضاف أنه أصدر تعليمات لقوات الشرطة بإقامة نقاط تفتيش حول العيسوية، وهي المنطقة التي جاء منها المهاجم المشتبه به وتقع في القدس الشرقية.