عملية دهس وإطلاق نار بين القدس وبيت لحم.. واستشهاد منفذ العملية

الشرطة الإسرائيلية وخدمات الطوارئ تعمل في مكان ما وصفته خدمة الإسعاف الإسرائيلية بأنه هجوم بالسيارة في غوش عتسيون، بالقرب من بيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل، 30 سبتمبر 2025. رويترز

أصيب 3 إسرائيليين -اليوم الثلاثاء- بعملية دهس وإطلاق نار قرب حاجز الأنفاق بين القدس وبيت لحم، في حين استشهد منفذ العملية برصاص جنود الاحتلال.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشرطة سارعت إلى إغلاق شارع الأنفاق في الضفة الغربية.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب مهدي ديرية، وهو من بيت فجار جنوب بيت لحم.

من ناحية أخرى، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان إن “عملية الدهس البطولية التي وقعت اليوم قرب مفترق الخضر جنوب بيت لحم، تؤكد رسالة شعبنا المقاوم الذي لن يصمت أبدا على جرائم الاحتلال المتصاعدة من إبادة في غزة وقتل واعتقال وتهجير وهدم للبيوت في الضفة الغربية”.

وأضافت الحركة “إننا إذ ننعى منفذ العملية الذي ارتقى شهيدا، لنؤكد أن دماءه الطاهرة ستعبد طريق الحرية التي لن نحيد عنها، ونؤكد أن تضحيات الشهداء ستبقى وقودا لطريق العودة ودحر الاحتلال، وأن إرادة شعبنا ستظل عصية على الكسر مهما بلغت آلة الإجرام الصهيونية”.

وقد تزايدت العمليات الفدائية ضد الاحتلال في الضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة مع تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده من لواء المظليين، أول أمس الأحد، إثر إصابته في عملية دهس عند مفترق جيت شمالي الضفة الغربية.