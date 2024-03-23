عملية نوعية لسرايا القدس.. مقتل ضابط و 3جنود إسرائيليين في كمين بطولكرم

أعلنت سرايا القدس- كتيبة طولكرم فجر (الأحد 24-3-2024) عن تنفيذ عملية نوعية داخل الأراضي المحتلة أوقعت قتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت السرايا في بيان صدر عنها قبل قليل، “تمكن جنودنا من التسلل داخل أراضينا المحتلة قرب بوابة الدير وبعد المراقبة الحثيثه تمكنوا من نصب كمين محكم لسيارة من نوع (i10) كان يستقلها ضابط المناوبة برفقة ثلاثة جنود وتم اعتراض طريقهم وإمطارهم بزخات مباركة من الرصاص مما أدى إلى مقتلهم جميعهم وانقلاب المركبة ، وانسحب مقاتلينا بسلام”.

وأشارت سرايا القدس إلى أن العملية تأتي رداً على اغتيال مقاتليها في مخيم نور شمس وامتدادا إلى مخيم جنين البطولة وشهدائها وعلى رأسهم الشهيد القائد أبو شادي الحواشين.

الله أكبر ولله الحمد.

عاجل : عملية نوعية في #طولكرم حيث تمكن مجاهدو #سرايا_القدس – كتيبة طولكرم من استهداف مركبة مدنية يستقلها ظابط و 4 من جنود الاحتلال بعبوة ناسفة قبل ان يجهزوا عليهم بالرصاص…

تأتي هذه العملية كرد أولي على اغتيال مجاهدينا في مخيم نور شمس #طوفان_الأقصی https://t.co/RsDxJm4e3u pic.twitter.com/Tk0HfZqBZR — Yassine Z. (@YassoZawchi) March 23, 2024

من جهتها، أعلنت كتائب عز الدين القسام استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” جنوب مجمع الشفاء بمدينة غزة.

كما استهدف مقاتلو القسام 3 دبابات صهيونية وأوقعنا عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح جنوب مجمع الشفاء.

من ناحية أخرى شهدت أراضي الـ48 مظاهرة حاشدة في بلدة مجد الكروم بالجليل الأعلى نصرة لغزة ومطالبة بإنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ورفع المشاركون اللافتات التي تطالب بوقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري.

وهتف المشاركون عدة هتافات ضد الحرب على غزة، منها “يا غزة لا تهتزي كلك كرامة وعزة” و”غزة هاشم ما بتركع للدبابة والمدفع”، و”اسحب جيشك يا محتل ما في مستعمر بيض”.

وقال الشيخ رائد صلاح: إن هذه المظاهرة المنددة بالحرب على غزة في مجد الكروم امتداد لحراك محلي ودولي لتكون صرخة لوقف الحرب في غزة.