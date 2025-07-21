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عواصف تجتاح جنوب الصين في أعقاب الإعصار ويفا

منذ ساعة واحدة
ارتفاع منسوب مياه أنهار بجنوب غرب الصين

ارتفاع منسوب مياه أنهار بجنوب غرب الصين

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اجتاحت عواصف المناطق الجنوبية من البر الرئيسي للصين الاثنين، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات من حدوث سيول وانهيارات أرضية، وذلك بعد يوم من اجتياح الإعصار ويفا هونج كونج.

وهطلت أمطار غزيرة على مدن يانغجيانغ وتشانجيانغ وماومينغ في إقليم قوانغدونغ بجنوب الصين بعد أن اجتاحت العاصفة اليابسة مساء أمس الأحد.

ومر الإعصار أمس الأحد 20\7\2025 بهونج كونج حيث تسبب في سقوط الأشجار والسقالات وتوقف الرحلات الجوية واحتماء ما يقرب من 280 شخصا بالملاجئ.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الصينية إن الإعصار ضعف إلى عاصفة استوائية عند وصوله إلى اليابسة، وتوقعت أن تتخطى العاصفة ساحل قوانغدونغ وتتحرك جنوب غرب البلاد باتجاه فيتنام.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة على المناطق الساحلية في البر الرئيسي للصين مثل قوانغدونغ وقوانغشي وهاينان وفوجيان حتى صباح غدا الثلاثاء، مع تحذيرات من حدوث سيول وانهيارات أرضية ورياح خطيرة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن العاصفة ستتحرك نحو خليج تونكين في وقت متأخر من صباح اليوم الاثنين، حيث ستزداد كثافتها قبل أن تجتاح الساحل الشمالي لفيتنام غدا الثلاثاء.

    المصدر :
  • رويترز

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