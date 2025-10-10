عودة الفلسطينيين إلى غزة.. وترامب يخطط للمرحلة التالية بعد الحرب

بدأ آلاف الفلسطينيين اليوم الجمعة العودة إلى منازلهم في قطاع غزة بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، مع بدء القوات الإسرائيلية الانسحاب من بعض المناطق الحضرية في القطاع.

تحركت حشود كبيرة من النازحين شمالًا باتجاه مدينة غزة، أكبر المناطق الحضرية، والتي شهدت خلال الأيام الماضية هجومًا واسعًا من القوات الإسرائيلية في واحدة من أعنف العمليات العسكرية على القطاع.

وقال إسماعيل زايدة، من حي الشيخ رضوان، “الحمد لله بيتنا لسه واقف، لكن المكان كله دمار، البيوت في الحي تبعنا مدمرة، مربعات سكنية كاملة راحت”. وفي جنوب القطاع، شق الناس طريقهم عبر خان يونس، حيث كان معظمهم يسير بصمت وسط أنقاض مدنهم المدمرة، فيما حمل بعضهم ما استطاعوا من ممتلكاتهم.

في السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة لضمان نزع سلاح حماس في المراحل اللاحقة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا: “إذا تحقق ذلك بالطريقة السهلة فسيكون جيدًا، وإن لم يتحقق، فسيكون بالطريقة الصعبة”.

وأشارت الحكومة الإسرائيلية إلى أن الاتفاق يشمل تبادل أسرى؛ إذ ستفرج حماس عن 20 رهينة إسرائيليًا خلال 72 ساعة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 250 فلسطينيًا يقضون عقوبات طويلة في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى نحو 1700 آخرين اعتقلوا خلال الحرب.

كما أكّد خليل الحية، القيادي في حماس، تلقي الحركة ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية بانتهاء الحرب، فيما شدّدت الحركة على أن استعادة رفات القتلى قد تستغرق وقتًا أطول من إطلاق سراح الأحياء.

وعلى الرغم من هذه الخطوة، لا تزال هناك عقبات كبيرة أمام تنفيذ خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، التي تشمل حكم القطاع بعد الحرب والمصير النهائي لحركة حماس، التي رفضت حتى الآن التخلي عن سلاحها.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة عن نشر قوات أمنية في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي لضمان استقرار المدنيين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وسط ترقب لما إذا كان مقاتلو حماس سيعودون إلى الشوارع كما حدث في هدنتين سابقتين، ما قد يعتبره الجانب الإسرائيلي استفزازًا.