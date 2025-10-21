عودة مؤقتة للتيار الكهربائي في عدن باليمن بعد انقطاع كامل

قال مسؤولون وسكان بمدينة عدن الساحلية باليمن “إن التيار الكهربائي عاد بشكل جزئي اليوم الثلاثاء، بعد انقطاع كامل للخدمة للمرة الثالثة خلال العام الجاري، مما تسبب في موجة غضب عارم في المدينة التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة”.

وقال سالم الوليدي مدير مؤسسة كهرباء عدن الحكومية لرويترز إنه تسنى إعادة تشغيل توربين المحطة الرئيسية للمدينة بقدرة جزئية بعد وصول عدد من ناقلات النفط الخام اللازم لتشغيل المحطة، بعد توقفها الكامل خلال اليومين الماضيين.

كما تم تشغيل محطة المنصورة بقدرة توليد جزئية نتيجة توفير كمية إسعافية من مادة الديزل.

وأشار إلى أنه تم تشغيل محطة الطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجاوات وإدخالها إلى الخدمة بعد استقرار مركز الأحمال واستكمال الإجراءات الفنية اللازمة.

وقالت وزارة الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مساء اليوم إن الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي في عدن خلال اليومين الماضيين “يعود إلى تفجير إرهابي استهدف أنبوب النفط الواصل من صافر بمحافظة مأرب إلى ميناء النشيمة في جنوب محافظة شبوة” ما تسبب بتوقف إمدادات الوقود المخصصة لمحطات التوليد.

وأفاد مصدر في الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية بأن الانقطاع تفاقم بسبب إضراب عمال الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية الحكومية، مما أدى إلى توقف العمل في جميع المحطات الكهربائية في عدن.

وأكد الوليدي، أنه رغم إعادة التيار فإن المدينة الاستراتيجية بجنوب اليمن تعاني تردي خدمة الكهرباء، حيث ما زالت كل محطات التوليد العاملة بالديزل والمازوت متوقفة منذ أيام بسبب نفاذ الوقود.

وأشار الوليدي إلى أهمية استمرار تدفق كميات الوقود وتأمينها بصورة منتظمة، بما يضمن إعادة تشغيل جميع محطات التوليد المتوقفة واستقرار الخدمة.

كانت المؤسسة العامة لكهرباء عدن أعلنت أمس الاثنين الانقطاع الكامل للخدمة.