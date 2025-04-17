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عُمان تعلن عقد المحادثات الإيرانية الأميركية في روما السبت المقبل

منذ دقيقتان
محادثات إيران وأمريكا

محادثات إيران وأمريكا

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أعلنت وزارة الخارجية العُمانية أن العاصمة الإيطالية روما ستكون مقر انعقاد الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وأميركا يوم السبت المقبل.

وقالت الخارجية العمانية: “المحادثات تهدف إلى إحراز مزيد من التقدم نحو التوصل إلى اتفاق عادل وملزم ومستدام”، فيما أعربت في الوقت ذاته عن ترحيبها بتيسير عقد هذا الاجتماع وبوساطتها في روما”، إذ “أُختيرت كمقر لاستضافة الجولة لأسباب لوجستية”، طبقاً للبيان المنشور عبر حساب الخارجية في “إكس”.

وبذلك تنعقد في روما بوساطة عمانية جولة محادثات جديدة، وقبل ذلك أكدت إيران أن الجولة المقبلة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل ستعقد في إيطاليا.

في الوقت ذاته، صرّح مساعد الشؤون القانونية والدولية في وِزارة الخارجية، وعضو الوفد المفاوض الإيراني، كاظم غريب‌ آبادي، بأنه إذا جاءَ الطرفُ المقابل (الأميركي) إلى الجولة الثانية من المفاوضات بنفسِ الأسلوب الذي دخل به مفاوضات مسقط، فإن التوصّل إلى اتفاقٍ لن يستغرقَ وقتاً طويلاً.

كما لفت آبادي، في مقابلة تلفزيونية خاصة مع التلفزيون الإيراني، إلى أن إيران لم تكن لديها نقاطٌ محورية في الجولة الأولى من المفاوضات، ولهذا انتهت في أقل من ثلاث ساعات، موضحاً أنها فقط أبلغت الطرف المقابل بخطوطها الرئيسية، وفق كلامه.

من المتوقع أن يلتقي خلالها نظيره الروسي سيرغي لافروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيبحث معهما مجريات المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء، نقلا عن مستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف إن بوتين سيجتمع مع عراقجي، اليوم الخميس.

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