غارات أميركية جديدة على اليمن تستهدف محافظتي الجوف وعمران

أشخاص يقفون في موقع غارة جوية أمريكية في صنعاء، اليمن، 7 أبريل/نيسان 2025. رويترز

قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) إن الطيران الحربي الأميركي استهدف اليمن فجر اليوم (السبت) بسلسلة من الغارات الجوية التي تركزت على محافظتي الجوف وعمران شمال صنعاء.

وأوضحت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي أن الطيران الأميركي شن 8 غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمالي اليمن، كما شن 3 غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال صنعاء.

وأضافت أن الطيران الأميركي استهدف كذلك بغارة جوية مديرية بني حشيش شمال شرق صنعاء.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت في وقت سابق الجمعة أن الطيران الأميركي شن 7 غارات على ميناء رأس عيسى النفطي بمديرية الصليف في محافظة الحديدة غربي اليمن.

والأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي أن الولايات المتحدة شنت 1300 غارة وقصف بحري على اليمن منذ منتصف مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين.

وجاءت الحملة الجوية الأميركية عقب تهديد الحوثيين باستئناف هجماتهم ضد الملاحة الدولية بعدما قطعت إسرائيل كل الإمدادات عن غزة واستأنفت هجومها على القطاع الفلسطيني في 18 مارس/آذار الماضي، منهية بذلك الهدنة مع حركة (حماس) التي استمرت بضعة أسابيع.

واستأنف الحوثيون بعدها أيضا هجماتهم التي تستهدف السفن العسكرية الأميركية وإسرائيل، مؤكدين أن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.