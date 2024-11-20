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غارات إسرائيلية تستهدف مدينة تدمر وسط سوريا

منذ 9 ساعات
الدمار في مدينة تدمر السورية

الدمار في مدينة تدمر السورية

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أعلنت وسائل إعلام سورية اليوم الأربعاء 19\11\2024 تعرض تدمر لغارات إسرائيلية استهدفت مباني سكنية في المدينة الواقعة وسط البلاد.

وقال التلفزيون الرسمي السوري إن هجوما إسرائيليا وقع على مدينة تدمر ظهر اليوم، وإن المعلومات الأولية تشير إلى استهداف مبان سكنية، لكنه لم يتحدث عن سقوط ضحايا.

هذا وأشار المرصد السوري عن وقوع 4 قتلى من فصائل موالية لإيران في الغارة الإسرائيلية على تدمر

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أن دوي انفجارات سمع اليوم الأربعاء في محيط مدينة تدمر التابعة لمحافظة حمص ناجمة عن عدوان إسرائيلي استهدف أبنية سكنية والمدينة الصناعية فيها.

وزادت وتيرة الهجمات الإسرائيلية الأسابيع الأخيرة على سوريا، مع احتدام الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

واستهدفت إسرائيل في الآونة الأخيرة نقاطا قرب المعابر الحدودية التي تربط سوريا ولبنان، في هجمات قالت إن هدفها منع حزب الله من نقل “وسائل قتالية” من سوريا إلى لبنان، كما كررت استهدافها لمبان سكنية في عدد من المناطق، بينها دمشق وحمص خاصة منطقة القصير الحدودية مع لبنان.

    المصدر :
  • وكالات

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