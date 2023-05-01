فيديو.. غارات إسرائيلية تستهدف مقرات عسكرية هامة في حلب شمال سوريا

هزّ أرجاء مدينة حلب شمال سوريا أصوات انفجارات ضخمة، نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت منطقة مطار النيرب العسكري ومعامل الدفاع قرب منطقة السفيرة بريف مدينة حلب وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولم ترد حتى اللحظة أي معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري في 29 نيسان الفائت، إلى أن صواريخ إسرائيلية استهدفت بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، مستودع للذخيرة تابع لحزب الله، في منطقة مطار الضبعة العسكري في ريف حمص ما أدى لتدميره بشكل كامل، وتدمير شاحنات أسلحة، حيث تعرضت منطقة المطار للقصف بعدة صواريخ إسرائيلية انطلقت من طائرات إسرائيلية من الأجواء الشمالية من لبنان، وسمع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن الصواريخ.

وأثناء محاولة الدفاعات الجوية الواقعة في منطقة شنشار التصدي للصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت منطقة مطار الضبعة العسكري، أصيبت محطة وقود تقع على مفرق قرية آبل قرب النقيرة بصواريخ لا يعلم إذا كانت إسرائيلية أو للدفاعات الجوية.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن محطة الوقود تتبع لأحد الأشخاص التابعين لحزب الله ، وتقع ضمن منطقة تتواجد فيها 3 قواعد للدفاع الجوي، إحداها في شنشار و2 بالقرب من ضاحية الأندلس.

وتسبب القصف الإسرائيلي بإصابة 4 من العسكريين بجراح، وسط معلومات عن وقوع قتلى باستهداف شاحنات السلاح ومستودع الذخيرة.

يشار إلى أن إسرائيل استهدفت مطار الضبعة في محافظة حمص في 2 نيسان، استهدفت صواريخ إسرائيلية مواقع عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في حمص حيث جرى تدمير مخزن للأسلحة تابع لميليشيا “حزب الله” اللبناني، في منطقة مطار الضبعة العسكري في ريف حمص الغربي والذي يقع تحت سيطرة “حزب الله” منذ 8 سنوات، كما ودمرت الضربات أيضاً بطارية للدفاع الجوي في منطقة البحوث العلمية في ريف حمص الغربي، واستهدفت مركز البحوث العلمية.

وتسبب القصف بمقتل 2 من حزب الله ، وإصابة 5 من عناصر الدفاع الجوي.