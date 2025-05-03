غارات إسرائيلية تفتك بعائلات فلسطينية وتوقع عشرات الضحايا شرق غزة

استشهد 29 فلسطينيا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم السبت، في إطار الإبادة الجماعية المتواصلة بالقطاع منذ نحو 19 شهرا.

وفي أحدث التطورات، قالت مصادر طبية للأناضول إن الطواقم الطبية وفلسطينيون انتشلوا جثامين 10 فلسطينيين من تحت أنقاض منزل عائلة “الغطاس” في حي الشجاعية شرق مدينة غزة والذي استهدفه الجيش الإسرائيلي فجرا.

وأفادت المصادر بأن فلسطينيين اثنين استشهدا في وقت سابق من صباح السبت في قصف استهدف حي الدرج بمدينة غزة.

وأوضحت أن فلسطينيين آخرين استشهدا برصاص أطلقته مسيرة “كواد كابتر” في منطقتين مختلفتين، الأولى في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، والثانية في “قيزان رشوان” جنوب خان يونس جنوب القطاع.

وأشارت إلى “استشهاد شاب متأثرا بحراج أصيب بها قبل أيام في قصف مدرسة أبو هميسة التي تؤوي نازحين بمخيم البريج وسط القطاع”.

وفجر السبت، استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة البيرم في مدينة خان يونس جنوب القطاع، بحسب مصدر طبي.

وأفاد المصدر بأن رضيعا فلسطينيا استشهد جراء قصف خيمة قرب مدينة أصداء غرب خان يونس.

وأوضح أن فلسطينيين بينهما سيدة استشهدا في غارتين إسرائيليتين استهدفتا خيمتين تؤوي نازحين في خان يونس، الأولى في منطقة المحطة والثانية في بلدة بني سهيلا.

وقال شهود عيان للأناضول إن آليات الجيش أطلقت نيرانها في محيط محور موراج الفاصل بين مدينتي رفح وخان يونس.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لحيي التفاح والزيتون شرق مدينة غزة، فيما شن الجيش غارات جوية على حيي الزيتون والشجاعية شرق المدينة.

وفي وسط القطاع، استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.