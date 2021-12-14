غارات التحالف تدمر مواقع سرية في صنعاء.. إليكم التفاصيل

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الثلاثاء، تدمير أحد المواقع السرية لميليشيات الحوثي للقدرات النوعية بمديرية أزال بالعاصمة صنعاء بالإضافة إلى تدمير كهفين جبليين تم انشاؤها لتخزين الصواريخ الباليستية.

وأضاف بيان التحالف أنه قد تم تدمير 4 مخازن سرية بالموقع مرتبطة بنشاط الطائرات المسيّرة.

وأعلن التحالف في وقت سابق، بدء عملية قصف جوي لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء. وأضاف أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين من قبل ميليشيات الحوثي، تتطلب عملية مستمرة لتحييد التهديد.

كما، أوضح أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف أعلن أمس الإثنين، أن عودة ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين سيقابلها تكلفة باهظة، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات حازمة لتحييد التهديد تتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

يشار إلى أن قوات التحالف كانت قد أكدت اليوم، مقتل 210 عناصر من ميليشيات الحوثي، بينهم قياديون، في مأرب والجوف.

وأضافت، في تقرير شبه يومي، أنه تم تنفيذ 31 عملية استهداف خلال 24 ساعة الماضية، وتدمير 20 آلية عسكرية.