غانتس: حان الوقت لتغيير الشرق الأوسط

قال زعيم حزب “معسكر الدولة” الإسرائيلي المعارض بيني غانتس إنه حان الوقت لتغيير الشرق الأوسط بالتنسيق مع ما وصفه بـ”حليفنا العظيم” الولايات المتحدة، بعد تقرير إخباري أكد أن إسرائيل كانت تخطط لضرب مواقع نووية إيرانية الشهر المقبل لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حال دون ذلك.

وفي منشور عبر حسابه بمنصة إكس، وصف غانتس النظام الإيراني بأنه “خبير في كسب الوقت والمماطلة” معتبرا أن إسرائيل تستطيع مهاجمة إيران وهي قادرة على ذلك.

وأضاف غانتس أنه على إسرائيل والولايات المتحدة “حشد القوى من أجل إحداث تغيير في الشرق الأوسط”.