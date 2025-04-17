الخميس 19 شوال 1446 ﻫ - 17 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غانتس: حان الوقت لتغيير الشرق الأوسط

منذ دقيقتان
بيني غانتس

بيني غانتس

A A A
طباعة المقال

قال زعيم حزب “معسكر الدولة” الإسرائيلي المعارض بيني غانتس إنه حان الوقت لتغيير الشرق الأوسط بالتنسيق مع ما وصفه بـ”حليفنا العظيم” الولايات المتحدة، بعد تقرير إخباري أكد أن إسرائيل كانت تخطط لضرب مواقع نووية إيرانية الشهر المقبل لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حال دون ذلك.

وفي منشور عبر حسابه بمنصة إكس، وصف غانتس النظام الإيراني بأنه “خبير في كسب الوقت والمماطلة” معتبرا أن إسرائيل تستطيع مهاجمة إيران وهي قادرة على ذلك.

وأضاف غانتس أنه على إسرائيل والولايات المتحدة “حشد القوى من أجل إحداث تغيير في الشرق الأوسط”.

    المزيد من أخبار العالم

    التجارة الصينية: نحافظ على التواصل مع أميركا
    الأسهم الأوروبية
    أسهم أوروبا تتراجع قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي حول الفائدة
    وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. رويترز
    عراقجي يصف اجتماعه مع غروسي بـ"البناء"

    الأكثر قراءة

    الدبلوماسي الإيراني كاظم غريب آبادي
    بالفيديو.. مسؤول إيراني يسرق قلماً ذهبياً خلال مفاوضات عمان
    صورة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد
    تفاصيل تكشف لأول مرة.. كيف هرّب بشار الأسد الأموال والمقتنيات الثمينة والوثائق السرية؟
    نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي
    فيديو لمسؤول في حزب الله.. "اليد التي ستمتد لسلاحنا ستُقطع"!