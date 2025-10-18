السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
غروسي: بدء إصلاح خطوط كهرباء في محطة زابوريجيا بعد تحديد مناطق وقف إطلاق النار

منذ ساعة واحدة
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. رويترز

قال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم السبت إن أعمال إصلاح خطوط الكهرباء المتضررة خارج محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية بدأت بعد انقطاع دام أربعة أسابيع.

وأضاف غروسي على موقع إكس أن العمل بدأ بعد تحديد مناطق وقف إطلاق نار محلية للسماح بمواصلة العمل.

وقال غروسي الأربعاء، إنه من المتوقع أن تجرى قريبا عمليات إصلاح لاستعادة التيار الكهربائي الخارجي لمحطة زابوريجيا النووية.

وكانت المحطة قد فقدت الاتصال بالشبكة للمرة العاشرة خلال الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بعد قطع آخر خط جهد 750 كيلوفولت. وألقى الطرفان المسؤولية على النشاط العسكري كسبب رئيس لهذا الضرر.

وأوضح غروسي في بيان أن الوكالة تواصل التنسيق مع الجانبين بشكل مكثف لضمان إتمام عمليات الإصلاح الضرورية، التي تعد حاسمة للحفاظ على معايير السلامة والأمن النوويين.

وأكد أن الوضع الحالي غير مستدام، وأن روسيا وأوكرانيا ترغبان في المضي قدما في الإصلاحات.

وأشار إلى أن مولدات الديزل الطارئة توفر حاليا الطاقة لموقع المحطة، مع تأكيد فريق الوكالة أن السلامة النووية لا تزال مضمونة، وأن مستويات الإشعاع في الموقع طبيعية.

    المصدر :
  • رويترز

