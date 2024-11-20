الأربعاء 18 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 20 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غروسي يأمل أن تتمسك إيران بقرار وضع سقف لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب

منذ 7 ساعات
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي

A A A
طباعة المقال

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، إنه يأمل في أن تظل إيران متمسكة بقرارها وضع سقف لمخزونها من اليورانيوم المخصب لدرجة تقل قليلا عن المستوى اللازم لصنع الأسلحة، وذلك في وقت من المقرر أن يمرر فيه مجلس محافظي الوكالة قرارا صاغته دول غربية من شأنه أن يعرقل تلك الخطوة.

وقالت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء أمس الثلاثاء، وذلك قبل اجتماع اليوم لمجلس المحافظين المكون من 35 دولة، إن إيران اتخذت خطوات نحو التوقف عن زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة 60 بالمئة، وهو ما يقترب المستوى اللازم لصنع الأسلحة عند نحو 90 بالمئة.

وأوضح غروسي أنه توسط في اتخاذ هذه الخطوة في إيران الأسبوع الماضي، لكن دبلوماسيين قالوا إنها مشروطة بتخلي القوى الغربية عن مساعيها لصياغة قرار ينتقد إيران.

ورغم ذلك تمضي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في مساعيها، إذ قدمت النص رسميا إلى مجلس الأمن اليوم الأربعاء.

وقال غروسي في مؤتمر صحفي “أرى أن هذه خطوة واضحة في الاتجاه الصحيح”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أنقرة تدين هجوم الحوثيين على سفينة شحن تركية
ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
زاخاروفا: الغرب تخلى عن أوكرانيا عبر سماحه لها بضرب عمق روسيا
العلم المصري
بعثة صندوق النقد تختتم زيارة لمصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج القرض

الأكثر قراءة

المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين
بعد "الإيجابية" اللبنانية.. هل يجد هوكشتاين "إيجابية مماثلة" في إسرائيل؟
الحرب بين الجارتين روسيا وأوكرانيا مستمرة من دون حسم عسكري أو أفق لحل سياسي (أدوبي ستوك)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
السويد وفنلندا تنشران إرشادات النجاة في زمن الحرب
أفيخاي أدرعي
الحرب على لبنان
صور.. ماذا يفعل أفيخاي أدرعي في جنوب لبنان!‎