غروسي يأمل أن تتمسك إيران بقرار وضع سقف لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، إنه يأمل في أن تظل إيران متمسكة بقرارها وضع سقف لمخزونها من اليورانيوم المخصب لدرجة تقل قليلا عن المستوى اللازم لصنع الأسلحة، وذلك في وقت من المقرر أن يمرر فيه مجلس محافظي الوكالة قرارا صاغته دول غربية من شأنه أن يعرقل تلك الخطوة.

وقالت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء أمس الثلاثاء، وذلك قبل اجتماع اليوم لمجلس المحافظين المكون من 35 دولة، إن إيران اتخذت خطوات نحو التوقف عن زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة 60 بالمئة، وهو ما يقترب المستوى اللازم لصنع الأسلحة عند نحو 90 بالمئة.

وأوضح غروسي أنه توسط في اتخاذ هذه الخطوة في إيران الأسبوع الماضي، لكن دبلوماسيين قالوا إنها مشروطة بتخلي القوى الغربية عن مساعيها لصياغة قرار ينتقد إيران.

ورغم ذلك تمضي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في مساعيها، إذ قدمت النص رسميا إلى مجلس الأمن اليوم الأربعاء.

وقال غروسي في مؤتمر صحفي “أرى أن هذه خطوة واضحة في الاتجاه الصحيح”.