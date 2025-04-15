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غزة.. الصليب الأحمر يصف الوضع بـ "الجحيم" مع مستقبل غامض

منذ 7 دقائق
آثار الدمار في قطاع غزة (رويترز)

آثار الدمار في قطاع غزة (رويترز)

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أكد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بيير كراهينبول إن الوضع في غزة حيث ترتكب إسرائيل إبادة جماعية “جحيم على الأرض”.

وفي حديث للأناضول على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي عقد بين 11-13 أبريل الجاري جنوبي تركيا، أشار كراهينبول إلى أن الظروف الحالية في قطاع غزة “لا تطاق على الإطلاق”.

ولفت إلى أن مسؤولين في المجال الإنساني فقدوا أرواحهم وأن مكاتبهم كانت مستهدفة بصورة مباشرة بهجوم بالدبابات في 24 مارس/آذار الماضي.

ودعا إلى بذل جهود أكبر لحماية العاملين في المجال الإنساني وجميع المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف: “الآن لا أمل للناس. نسمع مدنيين في غزة يقولون إنهم يفضلون الموت مع أهاليهم لأنهم لا يرون أي مستقبل”.

وأشار إلى أن الجميع يجب أن يشعروا بالقلق والخوف، معتبرا أن ما يحدث في قطاع غزة قد يكون نذير حرب مستقبلية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

    المصدر :
  • الأناضول

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