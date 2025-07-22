غزة.. شهداء وجرحى بنيران الجيش الإسرائيلي بينهم طالبي مساعدات غذائية

مشيعون يحملون جثامين فلسطينيين استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة، 25 يونيو/حزيران 2025. رويترز

أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 23 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الثلاثاء، من بينهم 5 خلال انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر بجروح جراء قصف جوي إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة.

كما قالت وسائل إعلام فلسطينية إن غارة إسرائيلية استهدفت المناطق الشرقية لبلدة جباليا وأخرى استهدفت شرقي حي التفاح بمدينة غزة وسط قطاع غزة.

وارتكب جيش الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء مجزرة بحق نازحين في مخيم الشاطئ، واستهدف مجددا المجوعين الباحثين عن الطعام، في حين تواصل قواته عملية عسكرية في دير البلح وسط قطاع غزة.

كما قال مصدر طبي في مستشفى الشفاء إن 13 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيام نازحين في مخيم الشاطئ.

وشنت طائرات جيش الاحتلال في وقت مبكر اليوم غارات متواصلة وقصفا مدفعيا على جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، في حين نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع مصورة تظهر قنابل ضوئية أطلقها الجيش الإسرائيلي جنوب المدينة.

كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة للمنازل في المناطق الشرقية لمدينة غزة وكذلك في بيت حانون شمالا.

وكانت قوات الاحتلال بدأت أمس الاثنين عملية عسكرية جنوب وشرق دير البلح، ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر قولها إن هذا التوغل البري هو الأول في المنطقة منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ تولي ما تعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائبل توزيع المساعدات في مايو/أيار الماضي استشهد أكثر من 800 فلسطيني وأصيب آلاف آخرون برصاص قوات الاحتلال ومتعاقدين مع المؤسسة في محيط مراكز مخصصة لذلك.

وتصاعدت مؤخرا الدعوات الدولية والأممية بعد الارتفاع الكبير في أعداد الشهداء الفلسطينيين المجوعين الذين يقتلون في “مصائد الموت” عند نقاط توزيع مساعدات “مؤسسة غزة الإنسانية” التي تقف وراءها الولايات المتحدة إسرائيل.

ويأتي ذلك في وقت تواصل إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح- معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.