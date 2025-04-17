غزة.. قصف إسرائيلي يحرق خيام نازحين ويُفني عائلتين في خان يونس

استشهد ما لا يقل عن 39 فلسطينيا، بينهم عائلتان كاملتان، بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة ضمن إبادة جماعية متواصلة منذ 19 شهرا، وفق الدفاع المدني ومصادر طبية الخميس.

وقال الدفاع المدني في بيان: “جريمة إسرائيلية جديدة بشعة بحق المواطنين الفلسطينيين، انتشال أكثر من 15 شهيدا، معظمهم نساء وأطفال، في استهداف خيام نازحين بنهاية شارع الإسطبل بمواصي خان يونس (جنوب)”.

وأضاف أن “القصف أدى إلى اشتعال النيران في الخيام واحتراق الجثامين والمصابين”.

ووفق مصدر طبي للأناضول فإن “من بين الشهداء 5 أطفال و4 سيدات”.

كما أفاد الدفاع المدني بـ”انتشال جثماني طفل ووالده، إضافة لـ7 مصابين؛ إثر قصف إسرائيل خيمة نازحين بمحيط أبراج طيبة غرب خان يونس”.

كما “استشهد شاب وأصيب اثنان آخران بقصف نفذته مسيّرة إسرائيلية على منطقة الشاكوش برفح جنوب القطاع”، حسب مصدر طبي للأناضول.

وقال مسعفون إن “طائرة مروحية إسرائيلية قصفت منزلا لعائلة أبو دان بمنطقة أرميضة في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أسفر عن إصابات”.

بموازاة ذلك، “نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمبانٍ سكنية شمالي مدينة رفح”، وفق شهود عيان للأناضول.

وأفاد شهود للأناضول بأن “مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت المناطق الشمالية بمدينة رفح وجنوب مدينة خان يونس”.

و”توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، تحت غطاء ناري، من منطقة ميراج شمال مدينة رفح إلى منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس”، وفق شهود عيان للأناضول.

** قصف متنوع

ووسط القطاع “استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف نفذته مسيّرة إسرائيلية على تجمع مواطنين شرق مخيم النصيرات”، وفق مصدر طبي للأناضول.

وأفاد مصدر طبي بـ”استشهاد فلسطينيين اثنين بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة”.

كما جرى “قصف مدفعي شمال مخيم البريج وشمال شرق النصيرات”، فيما قصفت زوارق حربية ساحل غرب مخيم النصيرات، وفق شهود عيان للأناضول.

** استهداف للنازحين

وشمال قطاع غزة، قال شهود عيان إن “مسيّرة إسرائيلية انتحارية استهدفت مدرسة الأيوبية التي تؤوي نازحين، في مخيم جباليا، ما أدى لاندلاع حريق في المكان”.

وأفاد مصدر طبي في المستشفى الإندونيسي بـ”بوصول جثامين متفحمة لـ4 شهداء، بينهم طفلة، جراء قصف مدرسة الأيوبية، فضلا عن مصابين بجروح خطير”.

فيما قال مصدر طبي إن “طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت خيمة نازحين في شارع الداخلية الجديد ببلدة جباليا”.

وأوضح أن القصف أدى إلى “استشهاد 7 فلسطينيين، هم كل أفراد عائلة عسلية، الزوج والزوجة وأبناؤهما الخمسة، إضافة إلى إصابة 15 آخرين بجراح”.

وفي منطقة بيت لاهيا بالشمال أيضا، جرى “انتشال 6 شهداء ومصابين، إثر استهداف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين”، وفق بيان ثان للدفاع المدني.

وحسب مصدر طبي فإن “الشهداء هم كل أفراد عائلة محمد العطل (أبو أنس)، الزوجة وزوجته وأبناؤهما الأربعة”.

كما قال شهود عيان إن “مدفعية إسرائيلية قصفت بشكل مكثف المناطق الشرقية لحيي الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات عسكرية وطائرات مسيّرة من نوع كواد كابتر”.

فيما “أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار بكثافة على ساحل مدينة غزة”، وفق مراسل الأناضول نقلا عن مصادر محلية.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، قتلت إسرائيل 1652 فلسطينيا وأصابت 4391 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع صباح الأربعاء.

وإجمالا، أسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.