مسلحون تسللوا من غزة يسيطرون على سيارات شرطة إسرائيلية

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين تسللوا من قطاع غزة، سيطروا على سيارات تابعة للشرطة الإسرائيلية في مدينة سديروت القريبة، صباح السبت.

ورصد مقطع فيديو قصير اشتباكات بين جنود إسرائيلين ومسلحين داخل المدينة الواقعة شمالي قطاع غزة.

🚨#BREAKING: Clashes between IDF and Palestinian terriosts in Sderot pic.twitter.com/lAZwlWw6Lz

