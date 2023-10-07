مسلحون تسللوا من غزة يسيطرون على سيارات شرطة إسرائيلية

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين تسللوا من قطاع غزة، سيطروا على سيارات تابعة للشرطة الإسرائيلية في مدينة سديروت القريبة، صباح السبت.

ورصد مقطع فيديو قصير اشتباكات بين جنود إسرائيلين ومسلحين داخل المدينة الواقعة شمالي قطاع غزة.

🚨#BREAKING: Clashes between IDF and Palestinian terriosts in Sderot pic.twitter.com/lAZwlWw6Lz — World Source News 24/7 (@Worldsource24) October 7, 2023

وأعلن محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، بدء عملية ضد إسرائيل.

وقال الضيف في بيان للحركة إن عملية “طوفان الأقصى” شملت إطلاق أكثر من 5000 صاروخ على إسرائيل.

وأضاف “اليوم يستعيد الشعب ثورته ويصحح مسيرته ويعود لمسيرة العودة”.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في وقت سابق اليوم حالة تأهب الحرب بعد تعرض إسرائيل لهجمات صواريخ من قطاع غزة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا) إطلاق صفارات الإنذار في القدس والمناطق المحيطة به.

وأظهرت مشاهد متداولة تسلل مقاتلين فلسطينيين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة من حدود غزة، ومواجهات وتبادل إطلاق نار مع القوات الإسرائيلية بإحدى المستوطنات.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أن “عددا من المسلحين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة عقب إطلاق عشرات الصواريخ من القطاع. و”طُلب من أهالي المناطق المحيطة بقطاع غزة البقاء في منازلهم”، على ما قال الجيش في بيان.

وأُطلِقت عشرات الصواريخ من غزّة نحو إسرائيل، بشكل مفاجئ، في ساعة مبكرة صباح السبت، فيما دوّت صافرات الإنذار في الأراضي الإسرائيليّة. وسُمع دويّ انفجارات في مناطق مختلفة في قطاع غزّة، ناتجة عن إطلاق رشقات من الصواريخ المختلفة.