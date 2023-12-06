الخارجية الأميركية: سنعترض على أي "منطقة عازلة" داخل قطاع غزة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستعترض على أي منطقة عازلة مقترحة إذا كانت داخل قطاع غزة، إذ إن ذلك يخالف موقف واشنطن المتمثل في أن مساحة القطاع الفلسطيني يجب ألا تتقلص بعد الصراع الحالي.

وكانت وكالة “رويترز” قد أفادت الأسبوع الماضي بأن إسرائيل أرسلت خططاً لعدة دول بخصوص المنطقة العازلة.

وكشف ميلر أن إدارة الولايات المتحدة تبحث مع الشركاء فكرة نشر قوات أمن دولية في قطاع غزة. وتابع: “بالنسبة لنشر قوات أمن دولية (في قطاع غزة)، فإننا نجري مثل هذه المناقشات مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة. أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث بشكل قاطع عن أي قرار، ولكننا نركز على الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه الوضع في غزة بعد الصراع، وهذا يشمل بالتأكيد توفير الأمن للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة”.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية على أن الولايات المتحدة تعارض “إعادة احتلال غزة”.

في سياق آخر، قال ميلر إن الولايات المتحدة تراجع تقريراً صادراً عن منظمة العفو الدولية أفاد بأن ذخائر أميركية تسببت في مقتل مدنيين خلال غارات جوية في القطاع.

وذكر تقرير المنظمة الصادر الثلاثاء أن شظايا من ذخائر أميركية الصنع عُثر عليها في أنقاض منازل مدمرة في وسط القطاع أدى الهجوم عليه إلى استشهاد 43 مدنياً من بينهم 19 طفلاً.