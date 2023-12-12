المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لأهالي غزة: تخلوا عن حماس وسنجعل القطاع جنة

أشار المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، اليوم الثلاثاء، إلى أنه يجب على أهالي غزة التخلي عن حماس، مضيفاً: “سنجعل القطاع جنة”.

كما قال في إيجاز يومي باللغة العربية، “الحرب ستستمر مهما طال الوقت حتى ضمان أن القطاع لا يشكل تهديداً جدياً على أمن إسرائيل، وحتى يتم القضاء على حماس”.

كذلك، خاطب مقاتلي حركة حماس قائلاً “لا تموتوا من أجل يحيى السنوار ومحمد الضيف فهم مختبئون، وإسماعيل هنية مع عائلته خارج القطاع يعيش حياة هانئة.

وأضاف: “خيار واحد أمامكم الاستسلام أو الموت”.

إلى ذلك، ذكر أن المساعدات لن تدخل إلى غزة إلا عبر معبر رفح وليس من إسرائيل.

وزعم جندلمان أن حركة حماس تستمر في نهب المساعدات من سكان القطاع تحت تهديد السلاح”، ثم قال لسكان غزة: “لو لم تشن حماس الحرب لما حدث أي شيء في غزة، كل معاناتكم هي بسبب حماس”.

“بيروت ستواجه نفس مصير غزة”

أما في الشأن اللبناني، قال جندلمان: “على الجبهة الشمالية يواصل حزب الله تصعيده من خلال إطلاق الصواريخ، والتي أطلق بعضها من مسافة 20 مترا عن موقع تابع لقوات اليونيفيل، وهو يعرض عمدا حياة جنود اليونيفيل للخطر”، محذرا من أن “بيروت ستواجه نفس مصير غزة إذا قرر حزب الله شن حرب علينا”.

وأضاف: “الكثير من اللبنانيين لا يريدون الحرب، ونحن سنقوم بكل ما يلزم لحماية مواطنينا”، مشددا: “إننا لن نقبل بوجود جيش إرهابي على حدودنا لا شمالا ولا جنوبا”.

ومنذ تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلة محيطة بالقطاع، يسود توتر على الحدود بين البلدين، فضلا عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية وحزب الله.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، شهرها الثالث فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء إن 18412 شخصا استشهدوا وأصيب 50100.