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إسرائيل تشن غارات واسعة ردا على صواريخ من غزة

منذ ساعتين
آخر تحديث: 7 - أكتوبر - 2023 11:42 صباحًا
غزة

غزة

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي يشن غارات واسعة على قطاع غزة.

وأضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي يغلق جميع الحواجز المحيطة بالقدس، فيما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية أن مئات من سكان قطاع غزة يفرون من منازلهم الواقعة على تخوم الحدود مع إسرائيل.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية عن أسر عدد من الجنود الإسرائيليين ونقل عدد منهم إلى داخل قطاع غزة، بينهم قتلى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي قبيل ذلك “حالة التأهب للحرب”، بعد “عملية مشتركة” شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.

وأشار الجيش إلى أنه “يهاجم أهدافا تابعة لحركة حماس في قطاع غزة”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه “قبل حوالي ساعة نفذت حركة حماس عملية مشتركة، شملت إطلاق صواريخ وتسلل إرهابيين إلى داخل أراضي إسرائيل”.

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