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غضب بريطانيّ من إيران: لا يمكن غضّ النظر عن "العنف الأعمى"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 8 - ديسمبر - 2022 6:51 مساءً
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي

وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي

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عبّر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عن “غضبه”، بعد تنفيذ إيران أول إعدام لرجل، وذلك على خلفية الاحتجاجات المستمرة في البلاد.

فقد قال كليفرلي عبر تويتر: “لا يمكن للعالم أن يغض الطرف عن العنف الأعمى الذي يرتكبه النظام الإيراني ضد شعبه”، مذكرًا بأن “المملكة المتحدة تعارض عقوبة الإعدام في كل الظروف”.

إعدام بسبب جرح عنصر من الباسيج

جاء ذلك بعدما أعدم القضاء الإيراني الشاب شكاري، بتهمة سحب سلاح أبيض بقصد القتل وإثارة الرعب وحرمان الناس من حريتهم وأمنهم، مع جرح عنصر من الباسيج كان في مهمة بسلاح أبيض، وإغلاق شارع ستار خان، والإخلال بنظم وأمن المجتمع، وفق زعمه.

لكن في الحقيقة، لم يقتل الضحية أحدًا، بل جرح أحدهم خلال مشاركته في الاحتجاجات، ولهذا أعدم.

يذكر أن إيران تشهد تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية، مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، بعدما أوقفتها “شرطة الأخلاق” في 16 أيلول/ سبتمبر لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

يشار إلى أنّ قائد بالحرس الثوري أعلن الأسبوع الماضي، أن أكثر من 300 شخص قتلوا في الاضطرابات، بينهم العشرات من أفراد قوات الأمن. كما تم اعتقال آلاف الأشخاص.

    المصدر :
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