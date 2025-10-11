غواتيمالا تستقبل أول رحلة طيران من أمريكا تقل مهاجرين أجانب

مهاجر غواتيمالي يستقبله أحد أقاربه خارج قاعدة لا أورورا الجوية بعد وصوله على متن رحلة ترحيل من الولايات المتحدة، في مدينة غواتيمالا، غواتيمالا، 2 سبتمبر 2025. رويترز

قالت سلطة الهجرة في غواتيمالا في وقت متأخر من أمس الجمعة إنها استقبلت أول رحلة قادمة من الولايات المتحدة على متنها مهاجرون أجانب بالإضافة إلى مواطنين جواتيماليين.

وأضافت أن الرحلة كانت تحمل ثلاثة من هندوراس و56 من جواتيمالا. وقالت إنه تم نقل الهندوراسيين إلى مركز للهجرة لحين نقلهم إلى بلدهم المجاور.

‭‭ ‬‬وذكرت وكالة رويترز في ديسمبر كانون الأول أن حكومة جواتيمالا منفتحة على استقبال مواطني دول أمريكا الوسطى الأخرى المرحلين من الولايات المتحدة، إذ تتطلع البلاد إلى بناء علاقة إيجابية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن رئيس غواتيمالا برناردو أريفالو في شباط إثر استقباله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنّ بلاده ستزيد بنسبة 40% الرحلات الجوية التي تصل إليها من الولايات المتحدة وعلى متنها أشخاص مرحّلون، بمن فيهم مهاجرون من دول ثالثة.

وقال أريفالو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع روبيو: “لقد اتّفقنا على زيادة بنسبة 40% لعدد رحلات الأشخاص المرحّلين، سواء أكانوا مواطنين عائدين أو أجانب” سيتمّ ترحيلهم بعد ذلك إلى بلدانهم الأصلية.