السبت 22 محرم 1444 ﻫ - 20 أغسطس 2022 |
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غوتيريش: الأغذية والأسمدة الروسية والأوكرانية يجب أن تصل للسوق

منذ 6 دقائق
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، إنه يتعين على الحكومات والقطاع الخاص التعاون لتوصيل الأغذية والأسمدة الروسية وكذلك الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية بموجب اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي.

وأبلغ غوتيريش مؤتمرا صحفيا في إسطنبول “الجزء الآخر من هذا الاتفاق الشامل هو وصول الأغذية والأسمدة الروسية التي لا تخضع لعقوبات دون عوائق إلى الأسواق العالمية. من المهم أن تتعاون جميع الحكومات والقطاع الخاص لتسليمها إلى السوق”.

وأضاف “إن الحصول على المزيد من المواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا أمر بالغ الأهمية لتهدئة أسواق السلع الأساسية وخفض الأسعار للمستهلكين”.

وأجرى غوتيريش، زيارة إلى ميناء “زيبورت” بإسطنبول التركية.

وذكر مراسل الأناضول التركية، السبت، أن غوتيريش وصل إلى الميناء برفقة فريق التفتيش التابع لمركز التنسيق المشترك.

أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، زيارة إلى ميناء “زيبورت” بإسطنبول التركية. وذكر مراسل الأناضول، السبت، أن غوتيريش وصل إلى الميناء برفقة فريق التفتيش التابع لمركز التنسيق المشترك. ومن ثم توجه غوتيريش برفقة الفريق عبر قارب إلى سفينة “SSI INVINCIBLE II” قبيل توجهها إلى ميناء تشيرنومورسك الأوكراني. وخضعت السفينة للتفتيش من قبل فريق مركز التنسيق المشترك. ( Serhat Çağdaş – وكالة الأناضول )

ومن ثم توجه غوتيريش برفقة الفريق عبر قارب إلى سفينة “SSI INVINCIBLE II” قبيل توجهها إلى ميناء تشيرنومورسك الأوكراني.

وخضعت السفينة للتفتيش من قبل فريق مركز التنسيق المشترك.

وعقب ذلك توجه غوتيريش إلى مركز التنسيق المشترك داخل حرم جامعة الدفاع الوطني، في إسطنبول.

وفي 27 يوليو/تموز الماضي، شهدت مدينة إسطنبول، افتتاح مركز التنسيق لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، الذي يضم ممثلين من تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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