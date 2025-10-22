الأربعاء 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
غوتيريش: الاحتباس الحراري يدفع الكوكب إلى حافة الهاوية

منذ 12 دقيقة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. رويترز

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء من أن الاحتباس الحراري يدفع كوكب الأرض إلى حافة الهاوية، وحث الدول على تطبيق أنظمة الإنذار من الكوارث لحماية الناس من تقلبات الطقس الحادة.

وأضاف “كانت السنوات العشر الأخيرة هي الأشد حرارة في التاريخ؛ فحرارة المحيطات وصلت لأعلى مستوياتها وتدمر النظم البيئية، ولا يوجد بلد في مأمن من الحرائق والفيضانات والعواصف وموجات الحر”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها جوتيريش أمام المندوبين في الدورة الاستثنائية لمؤتمر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة في جنيف بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس المنظمة.

ودعا جوتيريش الدول إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ ما يعرف باسم أنظمة الإنذار المبكر بهدف حماية الناس من تلقب الأحوال الجوية الحاد.

وأوضح أن هذه الأنظمة “تمنح المزارعين القدرة على حماية محاصيلهم ومواشيهم وتمكّن الأسر من إخلاء (منازلها) بأمان وتحمي مجتمعات بأكملها من الدمار”.

وأضاف أن الحصول على إشعار قبل 24 ساعة من وقوع حدث خطير يمكن أن يقلل من الأضرار بنسبة تصل إلى 30 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

