الأثنين 4 شوال 1444 ﻫ - 24 أبريل 2023 |
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غوتيريش: النزاع في السودان قد يمتد لكامل المنطقة

منذ 6 دقائق
أنطونيو غوتيريش

أنطونيو غوتيريش (رويترز)

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، أن أعمال العنف المتواصلة في السودان بين الطرفين المتحاربين قد “تمتد إلى كامل المنطقة وأبعد منها”.

وقال: “علينا جميعا أن نبذل كل ما في وسعنا لإبعاد السودان من حافة الهاوية”، مجددا الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.

إجلاء موظفي الأمم المتحدة

قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إن الأمم المتحدة نقلت مئات الموظفين وأسرهم من الخرطوم وأماكن أخرى في السودان.

وأضاف المتحدث أن غوتيريش يجدد دعوته لجميع الأطراف لوقف الأعمال العدائية والسماح للمدنيين بالخروج من المناطق المتضررة من القتال، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل عملها مع أفرادها داخل السودان وخارجه.

وذكرت وكالات تابعة للأمم المتحدة أن انزلاق السودان فجأة إلى الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل نيسان أسفر عن أزمة إنسانية ومقتل 427 شخصا. وعبر آخرون عن خوفهم على حياتهم مع انتشار الاشتباكات في المناطق السكنية.

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