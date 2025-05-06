غوتيريش: قلقون إزاء العمليات العسكرية الهندية في باكستان

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء “إن الأمين العام قلق للغاية إزاء العمليات العسكرية الهندية في باكستان والشطر الخاضع لإدارة إسلام اباد من كشمير”، ويدعو البلدين إلى أقصى درجات ضبط النفس.

وقال المتحدث “يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء العمليات العسكرية الهندية عبر خط المراقبة والحدود الدولية. ويدعو كلا البلدين إلى أقصى درجات ضبط النفس العسكري”.

وفي سياقٍ متصل، قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني إن “رده سيكون حازما وشاملا”، مؤكدا مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين في الهجوم الصاروخي الهندي الذي استهدف مواقع في باكستان مساء الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني إن مسجدين على الأقل استهدفا في الهجوم الهندي، مؤكدا أن الهند “ستتلقى الآن ردا شاملا وحازما”، في حين نقلت رويترز عن مسؤول إقليمي باكستاني إعلان حالة الطوارئ في إقليم البنجاب.

ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة أن قصفا عنيفا بين القوات الهندية والباكستانية وقع في 3 مواقع عبر الحدود في كشمير، كما نقل التلفزيون الباكستاني عن مسؤولين أمنيين أن القوات الجوية الباكستانية أسقطت مقاتلتين هنديتين.

من جهتها، نقلت رويترز عن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أن الهند أطلقت صواريخ من مجالها الجوي، وأن “ادعاء الهند أنها استهدفت معسكرات للإرهابيين كاذب”.

وقال الوزير إن جميع الأهداف التي ضربتها الهند مناطق مدنية وليست معسكرات للمسلحين.

تنديد باكستاني

في المقابل، قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف إن “الشعب والجيش يعرفان كيف يواجهان العدو ولن نسمح له أبدا بتحقيق أهدافه الخبيثة”، مضيفا أن “الأمة بأكملها تقف إلى جانب قواتنا المسلحة ومعنويات شعبنا في أعلى درجاتها”.

وقال شريف ” لدينا كامل الحق في الرد بقوة على العدوان العسكري من جانب الهند”، مؤكدا ان “العدو شن هجوما جبانا على 5 مواقع في باكستان ويجري الرد عليه بكل قوة”.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنها “تدين بشدة أفعال الهند” التي “انتهكت سيادة باكستان باستخدام أسلحة بعيدة المدى من داخل المجال الجوي الهندي”.

كما نقلت رويترز عن متحدث باسم الأمم المتحدة أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش دعا لأقصى درجات ضبط النفس العسكري بين الهند وباكستان، وأنه “يشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهند العسكرية عبر خط المراقبة والحدود الدولية”.