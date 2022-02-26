الأحد 25 رجب 1443 ﻫ - 27 فبراير 2022 |
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غوتيريش: ملتزمون بتقديم المساعدة للشعب الأوكراني

منذ 55 دقيقة
أنطونيو غوتيريش

أنطونيو غوتيريش

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أجرى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اتصالا هاتفيا مع الرئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، ظهر اليوم السبت، بتوقيت نيويورك.

وأشار بيان صادر عن مكتب المتحدث باسمه إلى أن الأمين العام نقل إلى الرئيس زيلينسكي تصميم الأمم المتحدة على تعزيز المساعدة الإنسانية لشعب أوكرانيا.

وأشار الأمين العام إلى أن الأمم المتحدة ستطلق نداء، يوم الثلاثاء، لتمويل عملياتها الإنسانية في البلاد.

من ناحية أخرى، أفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بعبور أكثر من 150 ألف لاجئ أوكراني إلى البلدان المجاورة، نصفهم إلى بولندا، والكثير منهم إلى المجر، مولدوفا، رومانيا وخارجها.

وأشار، في تغريدة على تويتر، إلى تزايد النزوح في أوكرانيا أيضا، لافتا الانتباه إلى أن “الوضع العسكري يجعل من الصعب تقدير الأعداد وتقديم المساعدة”.

الجدير ذكره، أن مارتن غريفيثس، الذي يشغل أيضا منصب وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، للصحفيين، أكد يوم أمس الجمعة، أن الأمم المتحدة ظلت تستجيب لهذه الحاجة مع شركائها، على مدار هذه السنوات.

وأضاف: “خلال هذا العام وحده، على سبيل المثال، قامت الأمم المتحدة بتنسيق قوافل إنسانية بتسليم أكثر من 150 طنا من المساعدات إلى الأشخاص الأكثر ضعفا في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة في دونباس”.

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