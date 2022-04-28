غوتيريش من كييف: الحرب "عبثية" وأدعو روسيا للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم إثر وصوله إلى بوروديانكا بضواحي كييف حيث يتهم الأوكرانيون الروس بارتكاب فظاعات خلال سيطرتهم على المنطقة في مارس/آذار الماضي، أن “أي حرب في القرن الـ21 عبثية”.

وقال غوتيريش الذي يقوم بأول زيارة لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية على البلاد في 24 فبراير/شباط -أمام مبان مدمرة برفقة عسكريين ومسؤولين محليين- “أتخيل عائلتي في أحد هذه المنازل، أرى أحفادي يركضون مذعورين. الحرب عبثية في القرن الـ21، أي حرب غير مقبولة في القرن الـ21”.

ودعا غوتيريش روسيا إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب محتملة في أوكرانيا، قائلا “حين نرى هذا الموقع الرهيب، أرى كم هو من المهم إجراء تحقيق كامل وتحديد المسؤوليات.. أدعو روسيا إلى قبول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.

وتأتي زيارة المسؤول الأممي بعد أن حط الرحال أول أمس الثلاثاء في موسكو حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطلب من روسيا التعاون مع الأمم المتحدة لتسهيل إجلاء المدنيين من المناطق التي تتعرض للقصف، لا سيما في شرق وجنوب أوكرانيا حيث تركز القوات الروسية هجومها.

وتوجه أيضا إلى كل من بلدتي بوتشا وإربين بضواحي كييف، وسيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد الظهر.

مبادرة بلهاء

على صعيد آخر، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا دعوات واشنطن لتصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب بالمبادرة “البلهاء”، مؤكدة أن هذه المبادرة التي أطلقتها الولايات المتحدة “لن تبقى دون رد”.

وبشأن مشروع قانون الكونغرس الذي يقترح مصادرة ممتلكات روسيا الاتحادية وتسليمها إلى الجانب الأوكراني، قالت زاخاروفا في حسابها على تليغرام إن “جميع الإجراءات التي ستتخذ حتى الحمقاء منها سيكون لها رد مناسب من جانب روسيا”.

وقد أعلن البيت الأبيض في بيان له أن الرئيس جو بايدن سيوجه اليوم كلمة حول دعم الأوكرانيين الذين “يدافعون عن بلدهم وحريتهم ضد الحرب الروسية الوحشية”، وفق نص البيان.

وقد أكدت الخارجية الروسية أن أي استهداف لمصالح روسيا سيكون له رد قاس “ولا ننصح بالاستمرار في اختبار صبرنا”، منوهة إلى أن الغرب لا يتوقف عن ضخ الأسلحة لأوكرانيا ويدعم من وصفتهم بالنازيين ويمنع التسوية السلمية للصراع.

كما قالت إن الأوكرانيين يستخدمون النساء والأطفال دروعا بشرية في المناطق الخطرة، معتبرة الهجمات في إقليم ترانسنيستريا بمولدوفا “أعمالا إرهابية” تهدف لجر الإقليم للنزاع في أوكرانيا.