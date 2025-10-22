الأربعاء 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
غوتيريش: نظام التجارة القائم على القواعد مهدد بالانهيار

منذ ساعتين
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء إن نظام التجارة العالمي يواجه تحديات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن الدول النامية هي الأكثر تضررا.

وأضاف غوتيريش في كلمته أمام وفود مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في جنيف “نظام التجارة القائم على القواعد مهدد بالانهيار”، في ظل تصاعد الحروب التجارية وتزايد الحواجز أمام التجارة.

وأحدثت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية منذ توليه منصبه في يناير\كانون الثاني صدمة في الأسواق المالية، وأثارت موجة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

وقال غوتيريش “سلاسل التوريد في حالة اضطراب، والحواجز التجارية آخذة في الازدياد، حيث تواجه بعض الدول الأقل نموا رسوما جمركية باهظة تصل إلى 40 بالمئة، على الرغم من أنها لا تمثل سوى واحد بالمئة من تدفقات التجارة العالمية”.

    المصدر :
  • رويترز

