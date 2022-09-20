غوتيريش يحذر لأول مرة منذ 3 سنوات: العالم في خطر كبير!‏

حذر رئيس الأمم المتحدة قادة الدول الذين يجتمعون شخصيا لأول مرة منذ ثلاث سنوات من أن العالم في خطر، داعياً إياهم إلى معالجة ‏النزاعات والكوارث المناخية التي تزيد من الفقر وعدم المساواة وكذلك معالجة الانقسامات بين القوى الكبرى التي تفاقمت منذ اندلاع ‏الأزمة الأوكرانية‎.‎

ونقلت “أسوشيتد برس” عن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قوله إن المهمة الأكبر ليست فقط إنقاذ الكوكب “المشتعل حرفياً”، بل ‏التعامل مع جائحة “كوفيد -19” التي لا تزال قائمة، كما أشار إلى “عدم قدرة البلدان النامية على الوصول إلى التمويل لتعافيها من ‏أزمة لم نشهدها منذ جيل وأدت إلى تدهور مجالات التعليم والصحة وحقوق المرأة”.‎

ومن المنتظر أن يُلقي غوتيريش خطابه عن “حالة العالم” في افتتاح الاجتماع العالمي السنوي رفيع المستوى اليوم الثلاثاء، وحسبما قال ‏المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه “سيكون خطابا رصينا وموضوعيا ومركزا على الحلول لعالم تعرض فيه ‏الانقسامات الجيوسياسية الجميع للخطر”.

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اتخاذ إجراءات في خمسة مجالات لإحداث تحول في التعليم‎.‎

وشدد غوتيريش على الحاجة إلى حماية الحق في التعليم الجيد للجميع، وخاصة الفتيات، في كل مكان، كما “يجب أن تكون المدارس ‏مفتوحة للجميع، دون تمييز”.‎

وأضاف أنه “من هذا المنبر، أناشد السلطات في أفغانستان لرفع جميع القيود المفروضة على حصول الفتيات على التعليم الثانوي على ‏الفور، حيث يعتبر تعليم الفتيات من بين أهم الخطوات لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة في كل مكان”.