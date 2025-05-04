الأحد 6 ذو القعدة 1446 ﻫ - 4 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غوتيريش يحذر من الذكاء الاصطناعي.. وما علاقة حرية الصحافة؟

منذ 8 دقائق
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. رويترز

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. رويترز

وكالة الأناضول
A A A
طباعة المقال

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -أمس السبت 3\5\2025- من أن الذكاء الاصطناعي يمثل “تهديدا خطيرا” لحرية الصحافة.

وفي منشور على حسابه بمنصة إكس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو/أيار من كل عام أشار غوتيريش إلى أن “حرية الصحافة باتت تحت تهديد غير مسبوق”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن “الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم حرية التعبير أو يقمعها، الخوارزميات المتحيزة والأكاذيب الفاضحة وخطابات الكراهية هي ألغام مزروعة في الفضاء الإلكتروني”.

وشدد غوتيريش على أن أفضل وسيلة لمواجهة التهديدات الرقمية هي الاعتماد على الحقائق المثبتة، مشيرا إلى أهمية الصحافة القائمة على الدقة والحياد.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت في 1993 اعتماد 3 مايو/أيار يوما عالميا لحرية الصحافة.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان
    الرئيس الإيراني: طهران لا تتفاوض مع أميركا من موقف ضعف
    رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
    غزة تحت القصف
    يديعوت أحرونوت: تقرير واشنطن بوست بشأن تنسيق نتنياهو مع والتز صحيح
    الجيش الصيني- أرشيفية
    الجيش الأميركي: سلوك الصين عدواني بالمحيطين الهادئ والهندي

    الأكثر قراءة

    التدخين
    التدخين الالكتروني يُسبب مرضاً خطيراً لا علاج له!
    مروحية إسرائيلية - تعبيرية
    هل غادر شيخ عقل الدروز السويداء بمروحية إسرائيلية؟
    مرضى السرطان- تعبيرية
    لقاح ثوري جديد لعلاج السرطان يُحدث تحولاً جذرياً