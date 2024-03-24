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غوتيريش يحذر من تداعيات الحرب في غزة على مستوى العالم

منذ 8 دقائق
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

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حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد، 24 آذار/مارس الجاري، من تداعيات الحرب في غزة على مستوى العالم.

وقال غوتيريش خلال زيارة لمصر، “الاعتداء اليومي على كرامة الفلسطينيين يخلق أزمة مصداقية للمجتمع الدولي”.

وأضاف غوتيريش “إن الطريقة الوحيدة ذات الكفاءة والفعالة لنقل البضائع الثقيلة من أجل تلبية لاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة هي عن طريق البر، وبما يشمل زيادة هائلة في عمليات التسليم التجارية”.

واعتبر غوتيريش أن “الاتهامات الإسرائيلية لنا لا تؤثر على عملنا ولسنا ضد أحد بل نعمل بناء على قيم ومبادئ”، وقال “العقبات لا تؤثر في تصميمنا على مساعدة الفلسطينيين”.

كما كشف غوتيريش عن وجود انقسامات في مجلس الأمن، وقال “لدينا انقسامات جيوسياسية في مجلس الأمن تعرقل اتخاذه قرارات ذات معنى”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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