غوتيريش يرحب باتفاق غزة ويراه سبيلا لإقامة دولة فلسطينية

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس بالاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ويمهد الطريق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، وقال إنه يمثل سبيلا نحو تقرير مصير الشعب الفلسطيني.

وقال غوتيريش في الأمم المتحدة “أحث الجميع على اغتنام هذه الفرصة السانحة لإرساء مسار سياسي جاد لمضي قدما. مسار نحو إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنجاز حل الدولتين”.

وحث غوتيريش على إتاحة وصول العاملين في المجال الإنساني في غزة على نحو كامل ومستدام، بعد أن تسبب القصف الإسرائيلي الذي أعقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 في أزمة إنسانية وشرد الملايين.

وقال “الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم دعمها الكامل. نحن وشركاؤنا مستعدون للتحرك الآن”.

وأضاف “لدينا الخبرة وشبكات التوزيع والعلاقات المجتمعية اللازمة للتحرك. الإمدادات متوفرة وفرقنا على أهبة الاستعداد”.

وأشاد بالولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا لدورها في هذا “الإنجاز الذي تشتد الحاجة إليه”، ودعا إلى ضمان وقف إطلاق نار دائم.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة الإسرائيلية على القطاع تسببت في استشهاد أكثر من 67 ألف شخص، معظمهم من المدنيين.