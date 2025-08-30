غوتيريش يشيد بدور الصين في دعم التعددية أمام شي جين بينغ

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش منتدى أمني اليوم السبت إن دور الصين في مساندة التعددية أمر أساسي.

وفي المقابل، قال شي إن الصين ستظل دائما “شريكا يعتمد عليه” للأمم المتحدة وستواصل توفير “الاستقرار واليقين”.

ويزور غوتيريش حاليا مدينة تيانجين الساحلية شمال الصين للمشاركة في اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون، الذي يحضره أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعماء من آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط إلى جانب الرئيس الصيني في استعراض قوي لوحدة دول الجنوب.

وقال غوتيريش “في هذه اللحظة التي تتعرض فيها التعددية للهجوم، تعد مساندة الصين… أمرا بالغ الأهمية يجب الحفاظ عليه”.

وأضاف “إننا نرى أشكالا جديدة من السياسة يصعب أحيانا فهمها، وتبدو أحيانا أشبه بالعرض أكثر من كونها جهودا دبلوماسية جادة، ويبدو فيها أحيانا أن الأعمال التجارية والسياسة مختلطتان أيضا”.

وذكر أن “الدور الذي تؤديه جمهورية الصين الشعبية باعتبارها ركيزة أساسية للنظام متعدد الأطراف في غاية الأهمية ونحن نقدر ذلك ونشعر بالامتنان”.

وقال شي لغوتيريش “الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ولمساندة دورها المحوري في الشؤون الدولية ولتحمل مسؤولياتها بشكل مشترك في الحفاظ على السلم العالمي وتعزيز التنمية والازدهار”.