غوتيريش يعلن إجراءات جديدة لحماية موظفي الإغاثة في اليمن

منذ دقيقتان
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. رويترز

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه سيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية العاملين الإنسانيين في اليمن، بما في ذلك نقل بعض مكاتب الأمم المتحدة إلى مدينة عدن وتقييد التعامل مع المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى الحد الأدنى، باستثناء المساعدات المنقذة للحياة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع غوتيريش مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أمس الأول، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال غوتيريش إن المنظمة ملتزمة بالعمل عن كثب مع مجلس القيادة والحكومة اليمنية من أجل دعم الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بجهود الأمم المتحدة، وجدد التزام حكومته بخيار السلام وفق المرجعيات المحلية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على المنشآت النفطية وسفن الشحن فاقمت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

كما دعا العليمي إلى ممارسة ضغوط أكبر على الحوثيين للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين ونقل مقرات الوكالات الدولية العاملة في اليمن إلى عدن.

وتطرق إلى انتهاكات ميليشيا الحوثي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حملة الاختطافات والاحتجازات القسرية التي طالت موظفي الأمم المتحدة، وقادة المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، مؤكداً ضرورة تكثيف وتنسيق الجهود مع المجتمع الدولي وممارسة أقصى درجات الضغط على الميليشيا الحوثية لإخلاء مقرات الأمم المتحدة وإعادة ممتلكاتها والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

