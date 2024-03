غوتيريش: ينبغي تنفيذ قرار مجلس الأمن لان الفشل سيكون أمراً لا يغتفر

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، بتنفيذ أول قرار يصدره مجلس الأمن الدولي ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وكتب غوتيريش على منصة إكس “ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمراً لا يغتفر”.

The Security Council just approved a long-awaited resolution on Gaza, demanding an immediate ceasefire, and the immediate and unconditional release of all hostages.

This resolution must be implemented. Failure would be unforgivable.

