غولدمان ساكس يستهدف خفض الوظائف وإبطاء التوظيف مع تبني الذكاء الاصطناعي

أبلغ غولدمان ساكس موظفيه في مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز باحتمال خفض عدد الوظائف وإبطاء وتيرة التوظيف حتى نهاية العام، وذلك في وقت يستهدف فيه البنك الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية.

وقال في المذكرة “تمهد التطورات المتسارعة التي تشهدها أدوات الذكاء الاصطناعي الطريق إلى تحقيق مكاسب طائلة نتيجة تعزيز الإنتاجية، ونحن على ثقة بأننا نستطيع إعادة استثمار هذه المكاسب لمواصلة تزويد عملائنا بحلول عالمية المستوى”.

ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي ديفيد سولومن والرئيس جون فالدرون والمدير المالي دينيس كولمان.

وجاء في المذكرة التي أطلقت على المبادرة “ون جي.إس 3.0” أن بعض أولوياتها تكمن في زيادة المبيعات واستقطاب المزيد من العملاء ومعالجة معاملات مالية أساسية مثل الإقراض، بالإضافة إلى إعداد التقارير التنظيمية وإدارة عمليات الموردين.

أجرى البنك تغييرات كبيرة في القيادة هذا العام، إذ عين رؤساء مشاركين في أقسامه الرئيسية وأضاف ستة أعضاء جدد إلى لجنته الإدارية وأسس كذلك قسما جديدا للتمويل.

وقدم البنك الموعد السنوي لخفض عدد الوظائف إلى الربع الثاني من العام الحالي بعد أن كان مقررا في سبتمبر أيلول. وعادة ما يستهدف هذا الإجراء تقليل عدد الموظفين بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة بالمئة بناء على الأداء.