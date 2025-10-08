الأربعاء 16 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 8 أكتوبر 2025 |
غيرارد: الجيل الذهبي لمنتخب إنجلترا كان "فاشلا مغرورا"

منذ ساعة واحدة
ستيفن جيرارد

ستيفن جيرارد

قال ستيفن غيرارد لاعب وسط ليفربول السابق إن الجيل الذهبي لمنتخب إنجلترا أخفق في الارتقاء إلى مستوى الطموحات لأنه كان “فاشلا مغرورا” ولم ينجح في العمل بروح الفريق.

وفي بداية الألفية الجديدة، توقع عشاق اللعبة الكثير من منتخب إنجلترا مع وجود أسماء رنانة مثل جيرارد وديفيد بيكام وبول سكولز وريو فرديناند وفرانك لامبارد لكن الفريق لم يتجاوز أبدا دور الثمانية في أي بطولة كبرى.

وقال غيرارد قائد منتخب إنجلترا السابق في برنامج بودكاست مع فرديناند “أعتقد أننا كنا جميعا جيلا فاشلا مغرورا. أشاهد التلفزيون الآن وأرى (جيمي) كاراجر يجلس إلى جانب (بول) سكولز في مناظرة مع المشجعين ويبدو أنهما كانا صديقين مقربين منذ 20 عاما.

“لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة من النضج الآن وأصبحنا أكثر قربا وتواصلا بينما لم نتمكن من التواصل كزملاء في منتخب إنجلترا في ذلك الوقت؟

“أعتقد أن الأمر يعود إلى الثقافة السائدة وقتها داخل منتخب إنجلترا حيث لم نكن مترابطين… لم نكن ودودين. لم نكن فريقا واحدا. لم نصبح في أي مرحلة من المراحل فريقا حقيقيا وقويا”.

وأضاف غيرارد أنه كره وجوده في معسكر إنجلترا قائلا “كنت أحب اللعب لمنتخب إنجلترا. فخور حقا. كنت أستمتع بالحصص التدريبية لكنها كانت 90 دقيقة في اليوم. وبعد ذلك كنت بمفردي في لندن أو رومانيا أو أي مكان آخر”.

“مهمة لم تكتمل

تحول غيرارد، الذي اعتزل اللعب الدولي في 2014، إلى عالم التدريب وتولى مسؤولية رينجرز بين عامي 2018 و2021 وقاد النادي إلى لقب الدوري الاسكتلندي الممتاز في موسم 2020-2021.

وقضى المدرب (45 عاما) فيما بعد فترات غير ناجحة مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز ونادي الاتفاق السعودي لكن تقارير ذكرت أنه باتا قريبا من العودة إلى رينجرز لخلافة راسل مارتن الذي أقيل يوم الأحد الماضي.

وقال غيرارد عن مسيرته التدريبية “هناك جزء مني لا يزال يشعر بأن هناك مهمة لم تكتمل فيما يتعلق بالرغبة في خوض بعض التحديات المثيرة الأخرى.

“لكنني أريد نوعا معينا من التحديات. إذا أصبحت متاحة، في عالم مثالي، فسوف أقبل بها وإذا لم تتوفر، فلن أعود إليها”.

    المصدر :
  • رويترز

