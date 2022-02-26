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“غير مرغوب فيه”.. ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف روسيا الائتماني

منذ 4 ساعات
العملة الروسية

العملة الروسية

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خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لروسيا إلى وضع “غير مرغوب فيه”، ووضعته وكالة موديز قيد المراجعة لخفض التصنيف الائتماني إلى غير مرغوب فيه.

وخفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية لروسيا إلى “BB +” من “BBB-“، وحذرت من أنها قد تخفض التصنيفات بشكل أكبر ، بعد الحصول على مزيد من الوضوح بشأن تداعيات الاقتصاد الكلي للعقوبات.

وقالت ستاندرد آند بورز: “من وجهة نظرنا، قد يكون للعقوبات التي تم الإعلان عنها حتى الآن آثار سلبية كبيرة على قدرة القطاع المصرفي الروسي على العمل كوسيط مالي للتجارة الدولية.

كما خفض تصنيف أوكرانيا إلى “B-” من “B”، والتي طلبت تمويلا طارئا من صندوق النقد الدولي.

لدى روسيا الآن تصنيف “درجة استثمارية” من Baa3 من وكالة موديز وما يعادله من BBB- من وكالة فيتش ، بسبب أحد أدنى مستويات الديون في العالم عند 20٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وما يقرب من 650 مليار دولار من احتياطيات العملة.

وقالت موديز في بيان: “قرار وضع التصنيفات قيد المراجعة لخفض التصنيف يعكس الآثار الائتمانية السلبية على الوضع الائتماني لروسيا من العقوبات الإضافية والأكثر شدة التي يتم فرضها”.

قد تستغرق مراجعات التصنيف السيادي شهورًا ولكن من المرجح أن تكون أسرع هذه المرة.

وقالت موديز إن قرارها سيأخذ في الاعتبار حجم الصراع وشدة العقوبات الغربية الإضافية، التي أثرت بالفعل على بعض البنوك الروسية الكبرى والصادرات العسكرية وأعضاء الدائرة المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضافت أنها ستقيّم أيضًا مدى قدرة احتياطيات روسيا الكبيرة من العملات على تخفيف الاضطراب الناجم عن العقوبات الجديدة والصراع الطويل.

وقالت “موديز ستتطلع لإنهاء المراجعة عندما تصبح التداعيات الائتمانية هذه الأسابيع أكثر وضوحا خاصة عندما يتشكل تأثير المزيد من العقوبات في الأيام المقبلة”.

كما وضعت وكالة موديز تصنيف أوكرانيا “B3” غير الهام بالفعل قيد المراجعة لخفضه.

ومع ذلك، لم تنتظر وكالة فيتش، وتحركت على الفور لخفض تصنيفها لأوكرانيا بثلاث درجات كاملة إلى “CCC” من “B”.

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