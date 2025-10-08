فاجعة في قلب العاصمة الإسبانية: انهيار مبنى يودي بحياة 4 أشخاص

مدريد – أسوشيتد برس / د.ب.أ – أعلنت السلطات الإسبانية أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم مساء أمس الثلاثاء، إثر انهيار مبنى قيد الترميم في وسط العاصمة مدريد، في حادث مأساوي هزّ المدينة وأثار صدمة واسعة في الأوساط الإسبانية.

وبحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية الرسمية “آر تي في إي” صباح اليوم، فقد أكدت خدمات الطوارئ أنه “تم انتشال جميع الجثث” من بين الأنقاض، بعد عمليات بحث استمرت نحو عشر ساعات.

وأوضح عمدة مدريد، خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، أن فرق الإنقاذ عثرت على جثتين في وقت متأخر من الليل، قبل أن يتم العثور على جثتين أخريين قبيل الساعة الثالثة فجرًا، لتُعلن حصيلة نهائية بلغت أربع ضحايا.

وأشار التقرير إلى أن المفقودين الأربعة كانوا ثلاثة رجال وامرأة، تبيّن لاحقًا أن الأخيرة هي المهندسة الرئيسية المشرفة على مشروع الترميم.

كما أُصيب ثلاثة عمال آخرون في الحادث، أحدهم بكسر في الساق، فيما نُقل الآخران إلى المستشفى بعد تعرضهما لجروح طفيفة، وفق ما أكدته السلطات المحلية.

وفتحت الشرطة الإسبانية تحقيقًا لتحديد أسباب الانهيار، فيما تواصل فرق الدفاع المدني عمليات التمشيط في الموقع للتأكد من عدم وجود ضحايا إضافيين.