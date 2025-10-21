فانس: خطة غزة تتقدم بشكل أفضل من المتوقع

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس يتحدث إلى وسائل الإعلام بجانب المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في كريات غات، إسرائيل، 21 أكتوبر 2025. رويترز

قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إنه لا يمكن تحديد جدول زمني لنزع سلاح حماس حاليا. وأضاف أنه متفائل بصمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، قال جيه.دي. فانس إن تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة “يسير على نحو أفضل من المتوقع”، وأشاد بتعاون إسرائيل. وتحدث فانس في مركز التنسيق المدني العسكري في كريات جات، جنوب إسرائيل، حيث نُشرت قوات أمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار. وقال “لقد قدمت الحكومة الإسرائيلية مساعدة ملحوظة في تنفيذ خطة غزة”.

وأعرب عن تفاؤله بصمود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة الذي رعته الولايات المتحدة، مؤكدا أن تنفيذه سيتطلب متابعة ورقابة مستمرة.

وقال فانس في كريات غات بجنوب إسرائيل، حيث تتابع بعثة أميركية وقف إطلاق النار في غزة “نحن نسير على الطريق الصحيح. وضعنا جيد جدا، لكن علينا الاستمرار في العمل على ذلك”.

وأضاف “أعتقد أن الجميع يجب أن يشعر بالفخر بما وصلنا إليه اليوم، لكن هذا سيتطلب جهدا مستمرا ومتابعة ورقابة دائمة”.

ويشهد الشرق الأوسط حالياً حراكاً أميركياً كبيراً، في محاولة لإنجاح وقف إطلاق النار في غزة، ومنع أي خروقات قد تؤدي لانهياره.

وظهر هذا الحراك من خلال عدة مشاهد، أولها وصول جيه دي فانس، إلى إسرائيل بعد ظهر اليوم الثلاثاء، لدعم وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل وحماس في غزة.

وبات اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم بوساطة أميركية، على حافة الهاوية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عقب موجة من العنف الدامي وجدل حول كيفية المضي قدما في تنفيذ خطة ترسيخ سلام طويل الأمد.

وتأتي زيارة فانس بعد وصول اثنين من كبار مبعوثي البيت الأبيض إلى إسرائيل، ومن المتوقع أن يبقى في المنطقة حتى بعد غد الخميس.

وتتركز مباحثات دي فانس في إسرائيل على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكان من المقرر أن يزور نائب الرئيس الأميركي قطاع غزة كذلك، لكن الأمر لن يحدث بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، لأسباب أمنية.

وسيكتفي نائب ترامب بمتابعة الأوضاع في غزة عبر طائرة مسيرة تنقل لقطات إلى شاشات خاصة في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، بحسب ما أفاد به موقع “يسرائيل هيوم”.

يذكر أن زيارة دي فانس تتزامن مع وجود مسؤولين أميركيين حاليا في إسرائيل، وهما المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر.

وقد التقى المبعوثان الأميركيان يوم أمس الاثنين رئيس الوزراء نتنياهو.

وبحسب “القناة 12” الإسرائيلية، فقد حذر ويتكوف وكوشنر نتنياهو من تعريض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة للخطر.

وكانت الرسالة حازمة من ويتكوف وكوشنر لنتنياهو، بحسب القناة الإسرائيلية، وكان مفادها: “إسرائيل يمكنها فقط الدفاع عن نفسها دون تهديد الاتفاق”.

وورد ذلك التحذير في الصحافة الإسرائيلية.

أما الصحافة الأميركية، فذكرت أن هناك قلقا متزايدا لدى المبعوثين الأميركيين، بل وفي إدارة ترامب كلها.

فقد أقر كوشنر وويتكوف بأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تفاوضا عليه معرض لخطر الانهيار، بحسب ما ذكره مسؤول أميركي كبير في البيت الأبيض لصحيفة “نيويورك تايمز” New York Times.

لذا فإن الثلاثي دي فانس وويتكوف وكوشنر مكلفون بمهمة واحدة أساسية، وهي منع نتنياهو من استئناف هجوم شامل على حماس، وفق ما أكده مسؤولون أميركيون لـ”نيويورك تايمز”.

وأضاف المسؤولون الأميركيون أيضاً أن ترامب يعتقد أن قادة حماس على استعداد لمواصلة المفاوضات بحسن نية، وأن الهجوم على الجنود الإسرائيليين نفذه “عنصر هامشي من الحركة”، بحسب تعبيره.

وبالتزامن، توعد الرئيس الأميركي ترامب بالقضاء على حركة حماس إذا انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أنه لم يطلب من إسرائيل العودة للقتال.

في المقابل، أكد القيادي في حركة حماس ورئيس الوفد المفاوض الموجود في القاهرة، خليل الحية، عزم الحركة على تنفيذ اتفاق غزة بشكل كامل، عبر تسليم جميع الجثامين وفق الاتفاق رغم الصعوبات ونقص المعدات المتوفرة للعثور عليهم، مضيفاً أن الإرادة الدولية برعاية ترامب هي الضامن لإنجاز اتفاق السلام.

في الأثناء، ورداً على سؤال لـ”العربية” و”الحدث” حول اتهام الرئيس الأميركي دونالد بوجود متمردين داخل حركة حماس، شدد الناطق باسم الحركة حازم قاسم أنه لا علم للحركة بكل مكوناتها بعملية رفح وأن ليس لديها اتصال بالمجموعات هناك.

في المقابل، أكد الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني أنور رجب أن هناك مجموعات داخل حماس لا تلتزم بقرار الحركة بوقف النار. وقال إن حماس تريد إطالة أمد المرحلة الحالية لإعادة فرض سيطرتها ونفوذها في غزة.

إلى ذلك، وصل أيضاً نحو 200 جندي أميركي إلى إسرائيل، للبدء بإنشاء مركز تنسيق مدني عسكري، لمراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، حسبما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” Wall Street Journal، عن متحدث باسم البنتاغون.

وبحسب الصحيفة، سيشرف قائد القيادة المركزية الأميركية على عمليات إنشاء المركز، الذي من المتوقع أن يجمع معلومات آنية عن الوضع في غزة من عدة مصادر، منها المسيرات والمنظمات الدولية.